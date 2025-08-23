डोनाल्ड ट्रंप के हाथ का ये क्या हाल हुआ, कौन सी बीमारी छिपा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? फोटो वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के होने वाले हैं और इस उम्र में भी वो काफी जोशीले अंदाज में नजर आते हैं, फिर चाहे वो किसी से गले मिलने की बात हो या फिर हाथ मिलाने की, ट्रंप हमेशा गर्मजोशी के साथ लोगों से मुलाकात करते हैं. हालांकि अब ट्रंप की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो उनके चाहने वालों को परेशान कर सकती हैं. उनके हाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें हाथ पर मेकअप की एक मोटी परत दिख रही है. बताया जा रहा है कि रोज कई लोगों से हाथ मिलाने के चलते ट्रंप के हाथ का ये हाल हुआ है.

हाथ पर आ जाती है सूजन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के पास एक म्यूजियम गए थे, जहां उनके दाहिने हाथ पर फाउंडेशन या कंसीलर की एक मोटी परत लगी हुई नजर आई. वहीं दूसरे हाथ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ट्रंप के हाथ पर ये कंसीलर की परत देखी गई है, इसके लिए उनके जोरदार तरीके से हैंड शेक करने को वजह बताई जाती है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप के हाथ का हाल कुछ ऐसा ही नजर आया था. फिलहाल इस तस्वीर को देखकर उनके कुछ फैंस चिंता जता रहे हैं.

व्हाइट हाउस ने दिया था जवाब

ट्रंप के हाथ पर बार-बार सूजन और मेकअप की लेयर को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कोरलाइन लेविट ने बताया था कि हाल ही में पैरों में सूजन की शिकायत के बाद ट्रंप के मेडिकल टेस्ट किए गए थे, जिसमें उनकी नसों की जांच भी कराई गई थी. उन्होंने बताया कि हैंडशेक की वजह से स्किन को नुकसान होना आम है. राष्ट्रपति एस्पिरिन दवा लेते हैं, जिससे स्किन पतली हो जाती है और हाथ मिलाने पर छिलने या चोट लगने का खतरा रहता है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ये भी बताया था कि ट्रंप के टेस्ट के बाद किसी भी गंभीर बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला था. क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी की वजह से उनके घुटनों में सूजन आती है, ये एक आम बीमारी है जो 70 साल से ज्यादा के उम्रदराज लोगों में देखी जाती है. इसकी वजह से पैर की नसों से खून दिल तक ठीक से पंप नहीं हो पाता है, जिससे घुटने में सूजन और दर्द महसूस होता है.

खुद को यंग बताते हैं ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज काफी निराला है, वो हमेशा खुद को काफी यंग बताते आए हैं और अपनी सेहत की तारीफ भी करते हैं. उनका मानना है कि वो अमेरिकी इतिहास के सबसे स्वस्थ राष्ट्रपतियों में से एक हैं. ट्रंप ने 78 साल की उम्र में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी और वो जल्द 80 साल के होने वाले हैं. हालांकि उम्र के साथ उनका जोश कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है.