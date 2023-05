क्या आप भी गर्मियों में जमकर डियोड्रेंट करते हैं यूज, जानिए इसके नुकसान, इस नेचुरल तरीके से दूर करें पसीने की बदबू

आज जानते हैं कि अगर आप ज्यादा डियोड्रेंट लगा रहे हैं ये कैसे आपके शरीर को हानि (deodorant side effects) पहुंचा सकता है.

Is Deodorant Harmful for Your Health?: गर्मियों (Summer) का आगाज हो चुका है और ऐसे में वो लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे जिनको पसीना ज्यादा आता है. यूं तो गर्मी के मौसम में पसीना आना आम बात है लेकिन जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है वो लोग गर्मियों में डियोड्रेंट (deodorant) की मदद से अपने पसीने की बदबू छुपाते हैं. डियोड्रेंट आम तौर पसीने की बदबू को दूर करते हैं और शरीर में ताजगी और महक का अहसास कराते हैं. लेकिन शायद आपको पता ना हो कि डियोड्रेंट कई तरह के केमिकल से बने होते हैं और इनके ज्यादा इस्तेमाल से ये शरीर और त्वचा के लिए काफी नुकसानदेह (is antiperspirant bad for you) साबित होते हैं. चलिए आज जानते हैं कि अगर आप ज्यादा डियोड्रेंट लगा रहे हैं ये कैसे आपके शरीर को हानि (deodorant side effects) पहुंचा सकता है.