आयरन टैबलेट्स से क्यों होती है कब्ज की प्रॉब्लम? जानें वजह और बचाव के तरीके

Iron supplements and constipation: इस आर्टिकल में समझेंगे कि आयरन के टैबलेट आखिर क्यों आपकी गट हेल्थ पर असर डालते हैं. साथ ही जानेंगे कि आयरन टैबलेट और कब्ज का क्या कनेक्शन है.

Iron supplements and constipation: क्या आप आयरन टैबलेट्स ले रहे हैं और कब्ज की शिकायत हो रही है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. आयरन सप्लीमेंट्स लेने वालों में कब्ज एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. इस आर्टिकल में समझेंगे कि आयरन के टैबलेट आखिर क्यों आपकी गट हेल्थ पर असर डालते हैं. साथ ही जानेंगे कि आयरन टैबलेट और कब्ज का क्या कनेक्शन है.

क्या आयरन सप्लीमेंट्स से कब्ज हो सकता है?

महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी एक बहुत आम समस्या है. ऐसे मेंं आयरन टैबलेट्स शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती हैं. ये खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती हैं. लेकिन इन टैबलेट्स का एक साइड इफेक्ट ये है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती हैं. आयरन पेट और आंतों में आसानी से अब्सॉर्ब नहीं होता, जिससे स्टूल हार्ड हो जाता है और मूवमेंट धीमा पड़ जाता है. इससे कब्ज की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है. 

क्या आयरन की गोलियां खाने से मल काला हो जाता है?

कई बार आयरन टैबलेट्स पेट में जलन या गैस भी पैदा करती हैं, जिससे डाइजेशन और स्लो हो जाता है. कुछ लोगों को स्टूल का रंग काला पड़ने या पेट में हल्का दर्द जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं.

आयरन की गोलियां लेते समय कब्ज से बचने के 4 तरीके क्‍या हैं?

लेकिन इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान उपायों से आयरन टैबलेट्स से होने वाली कब्ज की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं-

  1. खूब पानी पिएं: कब्ज से बचने के लिए बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है. इसके लिए ढेर सारा पानी पिएं. इससे स्टूल सॉफ्ट रहता है और मूवमेंट आसान होता है. रोज कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीने की कोशिश करें.
  2. फाइबर से भरपूर डाइट लें: हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स और बीन्स जैसी चीजें खाएं. ये फाइबर डाइजेशन को बेहतर करते हैं और कब्ज से राहत दिलाते हैं. जैसे, पालक, सेब, ओट्स या राजमा अच्छे ऑप्शंस हैं.
  3. एक्सरसाइज करें: रोज थोड़ा टहलना या योग करना डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है. इससे आंतों की मूवमेंट बेहतर होती है और कब्ज की शिकायत कम हो सकती है.
  4. टैबलेट्स खाने का तरीका: आयरन टैबलेट्स को खाली पेट लेने से बचें. इन्हें खाने के साथ या बाद में लेने से पेट पर कम असर पड़ता है. लेकिन ध्यान रखें कि दूध, चाय या कॉफी के साथ इन्हें न लें, क्योंकि ये आयरन के अब्सॉर्प्शन को कम कर सकते हैं.

अगर ये इन सब तरीके के बाद भी कब्ज बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें. हो सकता है कि वो आपकी तासीर के मुताबिक कोई दूसरा आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करे. कब्ज को हल्के में न लें.  ये न सिर्फ डिस्कम्फर्ट देता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

