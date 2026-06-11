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हाई BP से राहत देगा बद्ध कोणासन, रोज 15 मिनट में मिलेगा कमाल का फायदा

विश्व योग दिवस 2026 से पहले आयुष मंत्रालय ने योग को जीवन में शामिल करने की अपील की है, जानें कैसे बद्ध कोणासन का रोजाना अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और तनाव कम करने में मदद करता है.

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हाई BP से राहत देगा बद्ध कोणासन, रोज 15 मिनट में मिलेगा कमाल का फायदा
कोणासन करने का सही तरीका
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विश्व योग दिवस 2026 अब कुछ ही दिनों में मनाया जाने वाला है. इस खास अवसर से पहले ही भारत सरकार का आयुष मंत्रालय देशवासियों से लगातार अपील कर रहा है कि वे अपनी दिनचर्या में योगासन को शामिल करें. सही आसनों के अभ्यास से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि मन भी प्रसन्न और शांत रहता है. 

हाइपरटेंशन में क्यों फायदेमंद है बद्ध कोणासन?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है. व्यस्त जीवनशैली, काम का दबाव और तनाव की वजह से आजकल लोग अक्सर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. ऐसे में योग विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि नियमित रूप से बद्ध कोणासन का अभ्यास करें, जो बेहद फायदेमंद है.

क्या है बद्ध कोणासन?

बद्ध कोणासन को ‘बाउंड एंगल पोज' भी कहा जाता है. यह आसानी से किए जाने वाला प्रभावी आसन है.

बद्ध कोणासन करने का सही तरीका?

  • इसे करने के लिए जमीन पर सीधे बैठ जाएं, दोनों पैरों की एड़ियों को आपस में मिलाएं और घुटनों को बाहर की तरफ खोल लें. 
  • दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ें और सीधे बैठकर गहरी सांस लें.
  • इस आसन में कुछ देर रहने से शरीर की निचली हिस्से की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में जमा तनाव धीरे-धीरे कम होता है.

रोज 15 मिनट करने से मिलेंगे ये बड़े फायदे

योग विशेषज्ञों का कहना है कि बद्ध कोणासन पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, इससे दिल की धड़कन सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और मन को गहरी शांति मिलती है. गहरी सांस लेते हुए इस आसन का अभ्यास करने से पूरे दिन की थकान और नकारात्मक विचार दूर होते हैं. मूड अच्छा रहता है और तनाव का स्तर काफी कम हो जाता है.

किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद

एक्सपर्ट्स का मानना है कि योग को रोजाना सिर्फ 15 मिनट भी शामिल करने से व्यक्ति ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करता है. यह आसन खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय से हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं. हालांकि, किसी भी नए आसन को शुरू करने से पहले योग प्रशिक्षक से सलाह जरूर लें.

मंत्रालय ने सभी नागरिकों, खासकर युवाओं, मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों से अनुरोध किया है कि वे इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाएं और योग को जीवन का अंग बना लें.

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