NRS अस्पताल के टॉयलेट में मिली स्टाफ नर्स की लाश; कोलकाता पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला शव, जांच जारी

कोलकाता के नीलरतन सरकार (NRS) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से एक रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है. बुधवार रात ड्यूटी पर तैनात एक स्टाफ नर्स रूपाली बर्मन (Rupali Barman) का शव अस्पताल के शौचालय से मिलने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. सहकर्मियों के अनुसार नर्स रात की ड्यूटी के लिए समय पर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन कुछ देर बाद शौचालय जाने के बाद वापस नहीं लौटी. लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया. फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

रात की ड्यूटी पर आई थी नर्स

प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार स्टाफ नर्स बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी नाइट शिफ्ट के लिए अस्पताल पहुंची थी. ड्यूटी के दौरान रात 9 बजे से 10 बजे के बीच वह शौचालय गई थी. सहकर्मियों ने पुलिस को बताया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आई तो उन्होंने आवाज लगानी शुरू की. अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर चिंता बढ़ गई.

पुलिस ने तोड़ा बंद दरवाजा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

अस्पताल कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर एंटाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पहले दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की. जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने बंद दरवाजा तोड़ दिया. इसके बाद शौचालय के भीतर से नर्स का शव बरामद किया गया. घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के बीच चर्चा और बेचैनी का माहौल बन गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

फोरेंसिक टीम करेगी जांच; पुलिस जुटा रही जानकारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाएगी. पुलिस अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और नर्स की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी एकत्र की जा रही है. एंटाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) कुणाल अग्रवाल ने नर्स की रहस्यमयी मौत के मामले में कहा कि "इस मामले की जानकारी रात करीब 10:30 बजे मिली. मृतका अस्पताल के गायनी विभाग में नर्स के पद पर कार्यरत थीं. शव का पोस्टमार्टम आज कराया जाएगा. कोलकाता पुलिस के डीडी होमिसाइड विभाग ने पहले ही जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है. अब तक की जांच में आत्महत्या का कोई सबूत नहीं मिला है. फोरेंसिक टीम जल्द ही मौके पर पहुंच रही है. सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है."

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

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