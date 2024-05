'हमारी नर्सें हमारा भविष्य', क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस? जानिए इतिहास, महत्व और 2024 की थीम

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय है "हमारी नर्सें. हमारा भविष्य. देखभाल की आर्थिक शक्ति." (Our Nurses. Our Future. The economic power of care) हम जानते हैं कि नर्सें स्वास्थ्य सेवा के लिए उच्च प्रशिक्षित होती हैं. उन्हें मानव शरीर और मरीजों के सामने आने वाली सेहत की जटिल चुनौतियों की गहरी समझ होती हैं. उनकी मदद से भविष्य में बेहतर रिजल्ट पाने में मदद मिलती हैं.

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का इतिहास (History of International Nurses Day)

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का इतिहास 1953 से शुरू होता है. अमेरिकी स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के एक अधिकारी डोरोथी सदरलैंड ने उस साल पहली बार "नर्स दिवस" मनाने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि, तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, लेकिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (आईसीएन) में इसकी वकालत जारी रही. आखिरकार 1974 में, आईसीएन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में घोषित करने पर सहमत हुआ



अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस का महत्व (Importance of International Nurses Day)

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस नर्सों के महत्व और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है. स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए नर्सें मरीजों, परिवारों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करती हैं. इसलिए अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर अपने आसपास की नर्सों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद दें. इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दूसरों की देखभाल करने में रुचि रखता है, तो उन्हें इस नेक पेशे को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)