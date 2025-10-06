विज्ञापन
आईसीयू की फुल फॉर्म क्‍या है, आईसीयू में क्यों और कब रखा जाता है? 99% लोगों को नहीं पता जवाब

आज हम आपको ICU के बारे में बताने जा रहे हैं, आईसीयू की फुल फॉर्म और ICU के अन्य नाम क्‍या क्‍या हैं. यह हर अस्पताल का एक महत्वपूर्ण विभाग है.आइए जानते हैं, कैसे पता चलता है कि मरीज को ICU की जरूरत है या नहीं.

कैसे पता चलता है कि मरीज को ICU की जरूरत है या नहीं?

आपने अक्सर फिल्मों देखा होगा कि जब किसी मरीज की गंभीर हालात होती है, तो उसे तुरंत इलाज के लिए एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है, जिसकी लाल लाइट जलती है और ट्रीटमेंट होने के बाद लाल लाइट बंद हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उस मरीज के बारे में अच्छी या बुरी खबर सुनाते हैं. आप में से कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, कि हम किस बारे में बताने जा रहे हैं. जी हां हम यहां ICU के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो हर अस्पताल का एक महत्वपूर्ण विभाग है. बता दें, यह यूनिट गंभीर बीमारियों या चोटों से पीड़ित लोगों की चौबीसों घंटे निगरानी और उपचार करती है. अगर किसी मरीज की सेहत में तेजी से गिरावट आती है, तो उसे इमरजेंसी रूम या अस्पताल की किसी अन्य यूनिट से डायरेक्ट ICU भेजा जाता है.

अस्पताल में ICU क्या होता है? | What is ICU in a Hospital?

किसी भी अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) एक ऐसी जगह है, जहां उन मरीजों को भेजा जाता है, जिनकी हालात काफी गंभीर होती है, मरीज को कोई जानलेवा बीमारी या कोई बड़ी चोट लगी है. आपको बता दें, किसी भी मरीज का ICU में रहना इस बात का प्रमाण है, कि वह स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है. बता दें, ICU में भर्ती मरीजों की हेल्थ पर 24 घंटे निगरानी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की ओर से रखी जाती है.

आईसीयू की फुल फॉर्म क्‍या है | ICU Full Form

आईसीयू की फुल फॉर्म और ICU के अन्य नाम इस प्रकार हैं:

  • आईसीयू की फुल फॉर्म : क्रिटिकल केयर यूनिट (Intensive Care Units (ICUs)) 
  • इंटेसिव केयर यूनिट
  • इंटेसिव ट्रीटमेंट यूनिट

कैसे पता चलेगा मरीज को ICU की जरूरत है या नहीं | Who can stay in the ICU?

मरीज को ICU की जरूरत है या नहीं, इस बात को जानने के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर कई बातों पर विचार करते हैं. इनमें शामिल हैं:

  • इलाज कैसा चल रहा है.
  • इलाज के दौरान मरीज की सेहत को लेकर अपडेट देखी जाती है.
  • बीमारी या चोट की गंभीरता देखी जाती है.

ICU में भर्ती होने के कारण | Reasons for admission to the ICU

ऐसी कई स्थितियां हैं जिनके लिए ICU में इलाज की आवश्यकता हो सकती है. ऐसे में यहां हम आपको  कुछ सामान्य स्थितियों के बारे में बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • पोस्ट - सर्जरी केयर
  • दिमाग का फटना
  • सेप्सिस
  • गंभीर बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन
  • स्ट्रोक
  • ऑर्गन फेल, जैसे दिल, किडनी, लिवर
  • सर्जरी रिकवरी
  • दर्दनाक चोट, जैसे गोली लगना, एक्सीडेंट के दौरान लगी चोट
  • दिमाग की चोट
  • अगर आपके शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाए
  • कैंसर संबंधी देखभाल


आपको बता दें, ऊपर बताए गई सामान्य स्थितियों के अलावा स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जिनके चलते मरीजों को ICU में भेजा जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

