रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 20 फीट तक घसीटा, ICU में भर्ती! 

गंभीर रूप से घायल तुकाराम टाकसाले को फिलहाल सिग्मा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. रिक्शा चालक का नाम युसूफ मोहम्मद अली अंसारी है. पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर घसीटने के बाद वह रुका नहीं और तेज रफ़्तार से भाग निकला.

छत्रपति संभाजीनगर के महावीर चौक पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे एक पुलिसकर्मी पर एक ऑटो-रिक्शा चालक ने रिक्शा चढ़ा दिया. पुलिसकर्मी तुकाराम टाकसाले इस टक्कर से जमीन पर गिर पड़े. रिक्शा चालक ने पुलिसकर्मी टाकसाले को रिक्शा के नीचे फंसा हुआ देखा, फिर भी उन्हें 20 फीट तक घसीटता रहा.

गंभीर रूप से घायल तुकाराम टाकसाले को फिलहाल सिग्मा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. रिक्शा चालक का नाम युसूफ मोहम्मद अली अंसारी है. पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर घसीटने के बाद वह रुका नहीं और तेज रफ़्तार से भाग निकला.

मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान, उसने एक दुपहिया वाहन चालक को भी टक्कर मार दी. तेज गति से मोड़ लेते समय, उसकी रिक्शा में बैठे तीन यात्रियों में से एक यात्री भी सड़क पर गिर गया, फिर भी वह भागा.

हालांकि, पुलिस ने चालक का चेहरा और रिक्शा का नंबर तुरंत नोट कर लिया था, जिससे उसकी पहचान हो सकी है.

आरोपी चालक के खिलाफ वेदांतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

