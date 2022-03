Summer Skin Care: गर्मियों में भी चाहते हैं हेल्दी, यंग, ग्लोइंग और क्लीन स्किन तो आपके किचन में जरूर होने चाहिए ये 4 समर फ्रूट

Summer Skin Care: फलों से लाभ पाने का सबसे अच्छा तरीका उनको डाइट में शामिल करना है

How To Take Care Skin In Summer: गर्मी का मौसम तेजी से दस्तक दे रहा है. दिन लगातार गर्म होते जा रहे हैं. एक बार जब गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो हम कुछ राहत के लिए मौसमी रस से भरे फलों की ओर रुख करते हैं. हम आमतौर पर इस मौसम को तरबूज, आम, लीची, पपीता, तरबूज और कई अन्य फलों को डाइट में शामिल करते हैं. गर्मियों में मिलने वाले फलों के पौष्टिक लाभों में वे हमारी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी खासकर से फायदेमंद होते हैं. इसके साथ शरीर को हाइड्रेट तो रखते ही हैं. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फलों को खाने के बजाय सीधे लगाने से त्वचा और बालों को सबसे ज्यादा फायदा होता है. हालांकि, यह साफ करना जरूरी है कि अच्छी त्वचा और बालों के लिए फलों और सब्जियों के लाभों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना है. बेशक, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप फलों को फेस पैक या हेयर मास्क के रूप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि यह उन्हें खाने के लिए एक अच्छा पर्याप्त विकल्प बन जाएगा. हेल्दी स्किन के लिए फलों का सेवन करना जरूरी है.

इन फलों को खाकर बनाएं स्किन को चमकदार | Make The Skin Shiny By Eating These Fruits