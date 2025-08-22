विज्ञापन

गाय या भैंस...किस के दूध की मलाई लगाने से चमक उठेगा चेहरा

गाय और भैंस दोनों के दूध की मलाई स्किन के लिए फायदेमंद होती है. दूध की मलाई को नेचुरल स्किन टोनर कहा जाता है, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि गाय या भैंस में से किसके दूध की मलाई चेहरे पर लगाना ज्यादा फायदेमंद है.

Read Time: 3 mins
Share
गाय या भैंस...किस के दूध की मलाई लगाने से चमक उठेगा चेहरा

Milk Cream for Glowing Skin: सुंदर और दमकती त्वचा हर किसी की चाहत होती है. मार्केट में कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन देसी नुस्खे आज भी सबसे असरदार माने जाते हैं. उनमें से एक है दूध की मलाई. चेहरे पर मलाई (Chehre Par Malai) लगाने से त्वचा को नमी, पोषण और नेचुरल ग्लो मिलता है. मगर अक्सर सवाल उठता है कि गाय के दूध की मलाई बेहतर है या भैंस के दूध की?

Latest and Breaking News on NDTV

गाय के दूध की मलाई: हल्की और क्लीनिंग के लिए सही (Cow milk Malai)

गाय के दूध की मलाई भैंस के मुकाबले हल्की होती है. इसमें फैट कम होने के कारण यह जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है. गाय की मलाई में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड सेल्स हटाने और त्वचा को डीप क्लीन करने में मदद करता है. यह खासकर ऑयली या नॉर्मल स्किन वालों के लिए फायदेमंद है. नियमित इस्तेमाल से चेहरे की रंगत निखरती है, टैनिंग कम होती है और हल्के दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे हल्के पड़ते हैं. इसके अलावा त्वचा मॉइस्चराइज रहती है, लेकिन चिपचिपाहट नहीं रहती.

Latest and Breaking News on NDTV

भैंस के दूध की मलाई: गहरी नमी और पोषण (Buffalo milk Malai)

भैंस की मलाई गाय की तुलना में ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी होती है. इसमें फैट की मात्रा अधिक होने के कारण यह त्वचा पर प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है. ड्राई स्किन वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है. भैंस की मलाई त्वचा की रूखापन दूर करने, झुर्रियों को कम करने और स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखने में मदद करती है. इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा की नेचुरल इलास्टिसिटी बनाए रखते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

किसे चुनें: स्किन टाइप के हिसाब से (Cow Milk vs Buffalo Milk)

  • ऑयली या नॉर्मल स्किन:- गाय की मलाई हल्की होने के कारण बेहतर है, पोर्स को ब्लॉक नहीं करती.
  • ड्राई या एजिंग स्किन:- भैंस की मलाई गहरी नमी और पोषण देती है.
Latest and Breaking News on NDTV

इस्तेमाल का तरीका (Moisturizing Skin Tips)

  • ताजी मलाई लें और उसमें थोड़ा शहद या गुलाबजल मिलाएं.
  • चेहरे पर लगाएं और 15–20 मिनट रखें.
  • गुनगुने पानी से धो लें.
  • हफ्ते में 2–3 बार करने से त्वचा में नेचुरल ग्लो और नमी बनी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Milk Cream For Skin, Cow Milk Vs Buffalo Milk, Natural Face Glow, Homemade Skin Care, Moisturizing Skin Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com