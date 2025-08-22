गाय या भैंस...किस के दूध की मलाई लगाने से चमक उठेगा चेहरा

Milk Cream for Glowing Skin: सुंदर और दमकती त्वचा हर किसी की चाहत होती है. मार्केट में कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन देसी नुस्खे आज भी सबसे असरदार माने जाते हैं. उनमें से एक है दूध की मलाई. चेहरे पर मलाई (Chehre Par Malai) लगाने से त्वचा को नमी, पोषण और नेचुरल ग्लो मिलता है. मगर अक्सर सवाल उठता है कि गाय के दूध की मलाई बेहतर है या भैंस के दूध की?

गाय के दूध की मलाई: हल्की और क्लीनिंग के लिए सही (Cow milk Malai)

गाय के दूध की मलाई भैंस के मुकाबले हल्की होती है. इसमें फैट कम होने के कारण यह जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है. गाय की मलाई में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड सेल्स हटाने और त्वचा को डीप क्लीन करने में मदद करता है. यह खासकर ऑयली या नॉर्मल स्किन वालों के लिए फायदेमंद है. नियमित इस्तेमाल से चेहरे की रंगत निखरती है, टैनिंग कम होती है और हल्के दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे हल्के पड़ते हैं. इसके अलावा त्वचा मॉइस्चराइज रहती है, लेकिन चिपचिपाहट नहीं रहती.

भैंस के दूध की मलाई: गहरी नमी और पोषण (Buffalo milk Malai)

भैंस की मलाई गाय की तुलना में ज्यादा गाढ़ी और क्रीमी होती है. इसमें फैट की मात्रा अधिक होने के कारण यह त्वचा पर प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है. ड्राई स्किन वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है. भैंस की मलाई त्वचा की रूखापन दूर करने, झुर्रियों को कम करने और स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज रखने में मदद करती है. इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा की नेचुरल इलास्टिसिटी बनाए रखते हैं.

किसे चुनें: स्किन टाइप के हिसाब से (Cow Milk vs Buffalo Milk)

ऑयली या नॉर्मल स्किन:- गाय की मलाई हल्की होने के कारण बेहतर है, पोर्स को ब्लॉक नहीं करती.

ड्राई या एजिंग स्किन:- भैंस की मलाई गहरी नमी और पोषण देती है.

इस्तेमाल का तरीका (Moisturizing Skin Tips)

ताजी मलाई लें और उसमें थोड़ा शहद या गुलाबजल मिलाएं.

चेहरे पर लगाएं और 15–20 मिनट रखें.

गुनगुने पानी से धो लें.

हफ्ते में 2–3 बार करने से त्वचा में नेचुरल ग्लो और नमी बनी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

