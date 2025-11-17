वायु प्रदूषण से फेफड़ों को हुए नुकसान को यूं चुटकियों में करें रिकवर, अपनाएं ये 5 तरीके

How to Protect Lungs From Pollution: दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण की खतरनाक दर देखी जा रही है. धुंध की एक मोटी चादर ने राजधानी को घेर लिया है. शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. ऐसे में ज्यादातर लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और घुटन जैसा महसूस हो रहा है. इतना ही नहीं, इस हवा में सांस लेना आपके फेफड़ों के लिए भी हानिकारक है. इसका प्रभाव एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीने के समान है. इसके अलावा, वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अन्य पुरानी फेफड़ों की बीमारी भी हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको प्रदूषण से हुए नुकसान को दूर करने और फिर से चैन की सांस लेने के 5 आसान तरीके बताने जा रहे हैं.

फेफड़ों को प्रदूषण से बचाने के उपाय (Ways to Protect Your Lungs From Pollution)

1. स्टीम थेरेपी

स्टीम थेरेपी आपके फेफड़ों को साफ करने के लिए बेस्ट तरीका है. जिसके जरिए फेफड़ों के वायुमार्ग खुल जाते हैं, जिससे बलगम बाहर निकलने में मदद मिलती है. अपने बंद वायु मार्ग को साफ करने के लिए आप रोज स्टीम थेरेपी ले सकते हैं.

2. ब्लू टी डिटॉक्स कहवा

आप अपनी रूटीन में ब्लू टी डिटॉक्स कहवा को शामिल कर सकते हैं. बता दें, इस प्रदूषण में इसे पीने से आपका वायु मार्ग को साफ होगा ही, साथ ही गले की खराश से भी राहत मिलेगी और फेफड़े साफ होंगे.

3. खट्टे फलों को खाएं

अपनी डाइट में खट्टे फल, तुलसी को शामिल करें. यह इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं,साथ ही शरीर को वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं. बता दें, खट्टे फलों का सेवन आप किसी भी समय कर सकते हैं.

4. फेफड़ों की ताकत बढ़ाए

वायु प्रदूषण से खुद का बचाव करना चाहते हैं, तो फेफड़ों की मजबूती पर ध्यान देना होगा. ऐसे में फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 5 मिनट के लिए प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग करें.

5. स्नेक प्लांट लगाएं

घरों में स्नेक प्लांट लगाने के कई फायदे हैं. बता दें, यह फार्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसे टॉक्सिक पदार्थों को हटाकर वायु को साफ करने में मदद करता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)