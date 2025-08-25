मच्छरों के काटने से हैं परेशान, तो इन 2 चीजों को मिलाकर करें पूरे घर में स्प्रे, नहीं टिकेगा घर पर एक भी मच्छर

Machhar Se Bachne Kke Gharelu Tareeke: गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छरों का आतंक काफी बढ़ जाता है. घर पर मच्छर भरने से रात को सोना मुश्किल हो सकता है. इसके साथ ही मच्छरों के काटने से शरीर पर लाल दाने और खुजली होने लगती है. यही नहीं मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है. मच्छर न सिर्फ नींद खराब करते हैं, बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण भी बनते हैं. अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और बाजार की केमिकल वाली स्प्रे से बचना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जिससे मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे. इस उपाय में सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी.

स्प्रे बनाने के लिए किन दो चीजों की जरूरत है? (How To Make Mosquito Repellent Spray)

नींबू का रस (Lemon Juice)

लौंग का तेल या साबुत लौंग (Clove or Clove Oil)

नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड और लौंग में पाया जाने वाला यूजेनॉल (Eugenol) मच्छरों को दूर रखने में बेहद असरदार होता है. इन दोनों की खुशबू मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती.

स्प्रे कैसे तैयार करें?

सामग्री:

1 नींबू का रस

10-12 बूंद लौंग का तेल या 8-10 साबुत लौंग

1 कप पानी

एक स्प्रे बोतल

स्प्रे बनाने की विधि

एक कटोरी में नींबू का रस और पानी मिलाएं.

अगर आपके पास लौंग का तेल है, तो उसमें 10-12 बूंदें डालें. अगर साबुत लौंग है, तो उन्हें पीसकर मिश्रण में डालें.

इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और स्प्रे बोतल में भर लें.

अब इस स्प्रे को घर के कोनों, पर्दों, खिड़कियों और बिस्तर के आसपास छिड़कें.

कहां-कहां करें स्प्रे?

बेडरूम और लिविंग रूम के कोनों में

खिड़की और दरवाजों के पास

पर्दों और सोफे के आसपास

बच्चों के खेलने की जगह पर (बिना किसी केमिकल के, यह सुरक्षित है)

फायदे:

यह उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं.

बच्चों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित.

घर में ताजगी की खुशबू बनी रहती है.

मच्छर दूर रहते हैं और काटने से राहत मिलती है.

अगर आप मच्छरों से परेशान हैं और हर रात चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो इस घरेलू स्प्रे को जरूर आजमाएं। यह न सिर्फ सस्ता है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है। दो आसान चीजों से बना यह उपाय आपके घर को मच्छर-मुक्त बना देगा.

मच्छर के काटने से होने वाली बड़ी बीमारियां (Diseases Caused By Mosquito Bites)

1. डेंगू

डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते शामिल हैं.

2. मलेरिया

मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो शरीर में प्लास्मोडियम परजीवी पहुंचाता है. इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और उल्टी शामिल हैं.

3. चिकनगुनिया

चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, जोड़ों में सूजन और दर्द, थकान और शरीर में चकत्ते शामिल हैं. यह बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रह सकता है, जिससे चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)