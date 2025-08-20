मच्छरों ने काट-काटकर कर दिया बुरा हाल, तो 5 में से कोई एक आसान घरेलू उपाय आजमाएं

Machar Bhagane Ka Best Tarika: मच्छरों के काटने से शरीर पर लाल दाने और खुजली होती है. एक अजीब सी चुभन हमें असहज कर देती है. इतना ही नहीं मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी रहता है. ऐसे में हम सभी मच्छरों को भगाने के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं. कभी खिड़की-दरवाजे बंद कर देते हैं तो कभी घर पर मच्छरों को भगाने के लिए दुकान से नए-नए उपकरण लेकर आ जाते हैं. जब कोई असर नहीं होता है तो हम मच्छर भगाने के घरेलू नुस्खे तलाशने लगते हैं. आज विश्व मच्छर दिवस है. इस दिन मच्छरों को भगाने और उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रोग्राम किए जाते हैं.

गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है. रात को चैन की नींद लेना मुश्किल हो जाता है और दिन में भी मच्छरों के काटने से खुजली, जलन और कई बार बीमारियां तक हो जाती हैं. अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं और हर बार कॉइल या स्प्रे का सहारा नहीं लेना चाहते, तो ये 5 घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं.

इनमें से कोई एक तरीका अपनाकर आप मच्छरों को दूर भगा सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के!

1. नीम और नारियल तेल का मिश्रण

नीम का तेल मच्छरों के लिए एक नेचुरल रिपेलेंट है. अगर आप इसे नारियल तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं, तो मच्छर दूर भागते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल:

10 बूंद नीम का तेल

1 चम्मच नारियल तेल इन्हें मिलाकर हाथ-पैर और खुले हिस्सों पर लगाएं.

2. नींबू में लौंग लगाकर रखें

नींबू और लौंग दोनों की खुशबू मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती. ये उपाय खासतौर पर कमरे में मच्छरों को दूर रखने में कारगर है.

कैसे करें इस्तेमाल:

एक नींबू को दो टुकड़ों में काटें

हर टुकड़े में 4-5 लौंग गाड़ दें

इसे कमरे के कोनों में रखें

3. कपूर जलाना

कपूर की खुशबू मच्छरों को भगाने में मदद करती है. यह उपाय पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है. घर में कपूर जलाने से भी मच्छरों को भगाया जा सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल:

रात को सोने से पहले कमरे में एक कटोरी में कपूर जलाएं.

दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें ताकि असर बना रहे.

4. तुलसी का पौधा लगाएं

तुलसी की खुशबू मच्छरों को दूर रखती है और वातावरण को भी शुद्ध करती है. यह उपाय प्राकृतिक और सुंदर भी है. घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, जिससे मच्छर भी दूर रहें.

कैसे करें इस्तेमाल:

तुलसी का पौधा खिड़की या दरवाजे के पास रखें.

रोजाना पानी दें और पौधे को ताजा बनाए रखें.

5. लहसुन का पानी छिड़कें

लहसुन की तीखी गंध मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इसका पानी बनाकर आप कमरे में छिड़क सकते हैं. इससे भी मच्छर दूर भागते हैं और आपका घर मच्छर मुक्त हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल:

2-3 लहसुन की कलियां पीसें

एक कप पानी में उबालें

ठंडा होने पर स्प्रे बोतल में भरकर कमरे में छिड़कें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)