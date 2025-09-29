आपको भी ज्यादा मच्छर काटते हैं? काट-काटकर कर दिया है लाल, सिर्फ 2 मिनट में बनाएं रिपेलेंट, आसपास फटकेंगे भी नहीं

How to Keep Mosquitoes Away: गर्मी और बारिश का मौसम आते ही मच्छर भी अपनी दस्तक देने लगते हैं. ये छोटे लेकिन खतरनाक कीट आपके घर की शांति चुराते हैं और कभी-कभी आपकी सेहत को भी खतरे में डाल सकते हैं. सोचिए, रात को सोते समय बार-बार मच्छर आपको काट रहे हों...कितना परेशान कर देता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, एक आसान और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप मच्छरों को अपने घर से दूर रख सकते हैं.

नीम का तेल - आपका घर का सुपरहीरो (DIY Mosquito Repellent Spray)

दरअसल, नीम का तेल मच्छरों के लिए एक प्राकृतिक रिपेलेंट का काम करता है. इसकी तीखी और खास खुशबू मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वे आपके कमरे में प्रवेश करने से डरेंगे. इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है.

Photo Credit: Image credit: Unsplash

नीम के तेल का स्प्रे कैसे बनाएं? (DIY Mosquito Repellent Spray)

2-3 चम्मच नीम का तेल लें.

1 कप पानी.

स्प्रे बोतल.

बनाने का तरीका (Mosquito-free home tips and tricks)

स्प्रे बोतल में पानी डालें.

उसमें नीम का तेल मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं.

इस मिश्रण को कमरे के कोनों, पर्दों और फर्नीचर पर स्प्रे करें.

रोजाना रात को सोने से पहले इसका छिड़काव करें.

नीम के तेल के फायदे (Neem oil mosquito repellent)

प्राकृतिक और सुरक्षित – केमिकल से बेहतर.

लंबे समय तक असरदार.

सस्ता और आसान उपाय.

मच्छरों को भगाने के अन्य देसी उपाय (Home Solution For Mosquitoes)

पुदीने की पत्तियां – मच्छर दूर रहते हैं.

लहसुन का पानी – स्प्रे करके देखें.

सिट्रोनेला ऑयल – यह भी असरदार है.

मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां (Chemical-free Mosquito Spray Solution)

मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, फाइलेरिया...ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, इसलिए मच्छरों से बचाव करना बेहद जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा