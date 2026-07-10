मानसून में भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना घर में घुस आएगा डेंगू का मच्छर

बारिश का मौसम गर्मी से राहत जरूर दिलाता है, लेकिन यही मौसम डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है. हर साल मानसून के दौरान डेंगू के मामलों में तेजी देखने को मिलती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है घर और आसपास जमा होने वाला साफ पानी. जहां एडीज मच्छर तेजी से पनपता है. अच्छी बात ये है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को घर से दूर रखना काफी हद तक हमारी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है. अगर आप मानसून में होने वाली इन 5 आम गलतियों से बच जाएं, तो डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा काफी कम किया जा सकता है.

घर में पानी जमा छोड़ना सबसे बड़ी गलती | Don't Let Water Collect Around the House

डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ और रुके हुए पानी में अंडे देता है. कूलर, गमले की प्लेट, बाल्टी, पुराने टायर, बोतलें और टूटे बर्तनों में जमा पानी इसके पनपने के लिए काफी होता है. इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार कूलर का पानी बदलें और कहीं भी पानी जमा न होने दें.

पानी की टंकी और ड्रम खुला छोड़ना | Keep Water Tanks Covered

कई लोग पानी की टंकी, ड्रम या स्टोरेज कंटेनर को खुला छोड़ देते हैं. ये आदत मच्छरों के लिए सुरक्षित जगह बन जाती है. सभी पानी रखने वाले बर्तनों को हमेशा ढक्कन से अच्छी तरह ढककर रखें और समय-समय पर उनकी सफाई भी करें.

पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े न पहनना | Wear Full-Sleeved Clothes

एडीज मच्छर ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है. ऐसे में आधी बाजू के कपड़े पहनने से मच्छरों के काटने का खतरा बढ़ जाता है. बाहर जाते समय और घर में भी जरूरत पड़ने पर पूरी बाजू के कपड़े पहनें, खासकर बच्चों को पूरी तरह ढककर रखें.

मच्छरों से बचाव के उपायों को नजरअंदाज करना | Don't Ignore Mosquito Protection

अगर घर में पहले से मच्छर दिखाई दे रहे हैं, तो केवल सफाई करना ही काफी नहीं है. मच्छरदानी, खिड़कियों पर जाली, मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट और लिक्विड वेपराइजर का इस्तेमाल करें. शाम के समय दरवाजे और खिड़कियां बेवजह खुली न छोड़ें ताकि मच्छर घर के अंदर न आ सकें.

बुखार और शरीर दर्द को सामान्य समझ लेना | Don't Ignore Early Symptoms

अगर तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, कमजोरी या शरीर पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखें, तो इसे सामान्य वायरल मानकर नजरअंदाज न करें. तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं. समय पर इलाज शुरू होने से डेंगू और चिकनगुनिया से होने वाली गंभीर परेशानियों का खतरा कम हो सकता है.

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