मच्छरों के काटने से होने वाली 3 बड़ी खतरनाक बीमारियां, रिकवरी में लगता है लंबा समय

World Mosquito Day 2025: मच्छरों के काटने से बीमार होने का खतरा रहता है, फिर भी हम लोग इसे हल्के में लेते हैं. गर्मी और बरसात का मौसम अपने साथ मच्छरों का आतंक भी लेकर आता है. हमारे आसपास मच्छरों के पनपने के लिए कई हिडन जगहें हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता. आज यानि 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है. हम सभी जानते हैं कि मच्छरों के काटने से खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं. मच्छर सिर्फ काटते नहीं, बल्कि अपने काटने से शरीर में ऐसे वायरस या परजीवी छोड़ते हैं जो गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं. आइए जानते हैं मच्छरों के काटने से होने वाली तीन सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में, जिनसे उबरने में काफी समय लग सकता है.

मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां (Diseases Caused By Mosquito Bites)

1. डेंगू (Dengue)

डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते शामिल हैं.

कितना खतरनाक है?

डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है. अगर सही समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

रिकवरी में कितना समय लगता है?

आमतौर पर डेंगू से ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन शरीर की कमजोरी कई हफ्तों तक बनी रहती है.

2. मलेरिया (Malaria)

मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो शरीर में प्लास्मोडियम परजीवी पहुंचाता है. इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और उल्टी शामिल हैं.

कितना खतरनाक है?

मलेरिया की गंभीर अवस्था में लीवर और किडनी पर असर पड़ सकता है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज्यादा जोखिम भरा होता है.

रिकवरी में कितना समय लगता है?

इलाज के बाद भी शरीर में कमजोरी बनी रहती है और पूरी तरह ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं.

3. चिकनगुनिया (Chikungunya)

चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, जोड़ों में सूजन और दर्द, थकान और शरीर में चकत्ते शामिल हैं.

कितना खतरनाक है?

यह बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रह सकता है, जिससे चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है.

रिकवरी में कितना समय लगता है?

बुखार तो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द कई बार 6 महीने तक बना रहता है.

बचाव ही सबसे अच्छा इलाज

घर में पानी जमा न होने दें.

मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.

नीम, तुलसी और कपूर जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाएं.

शरीर को ढक कर रखें, खासकर शाम के समय.

मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें.

मच्छर भले ही छोटे हों, लेकिन इनके काटने से होने वाली बीमारियां बड़ी और खतरनाक होती हैं. इसलिए सतर्क रहें, साफ-सफाई रखें और समय पर इलाज लें.

