विज्ञापन
विशेष लिंक

मच्छरों के काटने से होने वाली 3 बड़ी खतरनाक बीमारियां, रिकवरी में लगता है लंबा समय

Mosquito-borne Diseases: मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों को हराना है तो सबसे पहले जागरूकता लाना जरूरी है. यहां जानिए मच्छर के काटने से होने वाली 3 सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में.

Read Time: 4 mins
Share
मच्छरों के काटने से होने वाली 3 बड़ी खतरनाक बीमारियां, रिकवरी में लगता है लंबा समय
World Mosquito Day 2025: मच्छरों के काटने से खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं.

World Mosquito Day 2025: मच्छरों के काटने से बीमार होने का खतरा रहता है, फिर भी हम लोग इसे हल्के में लेते हैं. गर्मी और बरसात का मौसम अपने साथ मच्छरों का आतंक भी लेकर आता है. हमारे आसपास मच्छरों के पनपने के लिए कई हिडन जगहें हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता. आज यानि 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है. हम सभी जानते हैं कि मच्छरों के काटने से खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं. मच्छर सिर्फ काटते नहीं, बल्कि अपने काटने से शरीर में ऐसे वायरस या परजीवी छोड़ते हैं जो गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं. आइए जानते हैं मच्छरों के काटने से होने वाली तीन सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में, जिनसे उबरने में काफी समय लग सकता है.

मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां (Diseases Caused By Mosquito Bites)

1. डेंगू (Dengue)

डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: मच्छरों ने काट-काटकर कर दिया बुरा हाल, तो 5 में से कोई एक आसान घरेलू उपाय आजमाएं

कितना खतरनाक है?

डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है. अगर सही समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

रिकवरी में कितना समय लगता है?

आमतौर पर डेंगू से ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लेकिन शरीर की कमजोरी कई हफ्तों तक बनी रहती है.

2. मलेरिया (Malaria)

मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो शरीर में प्लास्मोडियम परजीवी पहुंचाता है. इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और उल्टी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: विश्व मच्छर दिवस 2025, क्या है इस दिन का महत्व, इतिहास और थीम

कितना खतरनाक है?

मलेरिया की गंभीर अवस्था में लीवर और किडनी पर असर पड़ सकता है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज्यादा जोखिम भरा होता है.

रिकवरी में कितना समय लगता है?

इलाज के बाद भी शरीर में कमजोरी बनी रहती है और पूरी तरह ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं.

3. चिकनगुनिया (Chikungunya)

चिकनगुनिया भी एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, जोड़ों में सूजन और दर्द, थकान और शरीर में चकत्ते शामिल हैं.

कितना खतरनाक है?

यह बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रह सकता है, जिससे चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है.

रिकवरी में कितना समय लगता है?

बुखार तो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द कई बार 6 महीने तक बना रहता है.

बचाव ही सबसे अच्छा इलाज

  • घर में पानी जमा न होने दें.
  • मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.
  • नीम, तुलसी और कपूर जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाएं.
  • शरीर को ढक कर रखें, खासकर शाम के समय.
  • मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें.

मच्छर भले ही छोटे हों, लेकिन इनके काटने से होने वाली बीमारियां बड़ी और खतरनाक होती हैं. इसलिए सतर्क रहें, साफ-सफाई रखें और समय पर इलाज लें.

How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World Mosquito Day 2025, Mosquito-borne Diseases, Dengue, Malaria, Chikungunya, Diseases Caused By Mosquito Bites, Dengue Malaria Chikungunya, Mosquito Health Risks, Mosquito Bite Complications, Mosquito Disease Awareness, Mosquito Prevention Tips, Long Recovery Mosquito Diseases, Mosquito Bite Symptoms
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com