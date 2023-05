ऐसी डाइट लें, जो आपके हाई ब्‍लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार हों.

How To Manage High BP: उच्च रक्तचाप, हाई बीपी या ब्‍लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हमारा रक्तचाप सामान्य स्तर से ज्‍यादा हो जाता है. उच्च रक्तचाप (high blood pressure) सबसे आम बीमारियों में से एक है, खासकर भारत में. हालांकि, उच्च रक्तचाप सामान्य होने का मतलब यह नहीं है कि यह गंभीर स्थिति (serious condition) नहीं है. कई दूसरी हृदय संबंधी स्थितियों (heart-related conditions) की तरह उच्च रक्तचाप को जीवनशैली में कुछ सरल बदलाव (lifestyle changes) करके प्रबंधित और जीवित रखा जा सकता है. दूसरी ओर, उचित देखभाल का अभाव, आपके अन्य पुराने हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है.