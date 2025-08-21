विज्ञापन
High Blood Pressure को करना है कंट्रोल तो इन चीजों का करें सेवन

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खान-पान का खास ख्याल रखना चाहिए.

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं.

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर यानि हाइपरटेंशन की बीमारी आज के समय एक आम समस्या होती जा रही है. हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हृदय से जुड़ा एक गंभीर रोग है. हाई ब्लड प्रेशर में तेज़ सिरदर्द, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में अक्सर भारीपन की समस्या, बार-बार चक्कर आना, नाक से खून आना, यूरिन में खून आना आदि हो सकता है. ब्लड प्रेशर का खतरा दो प्रकार का होता है. पहला सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, जिसके 130 mm Hg से ज्यादा होने पर रोगी की जान को खतरा हो सकता है. दूसरा, डिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर जो 80 mm Hg से कम होना चिंताजनक है. अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि खान-पान में जरा सी लापरवाही आपकी तबीयत को खराब कर सकती है. तो चलिए जानते हैं किन चीजों खा सेवन है फायदेमंद.

हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाएं- (High Blood Pressure Mein Kya Khaye)

1. मछली-

सैलमन मछली का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. सैलमन मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है इतना ही नहीं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. 

2. दाल-

दाल को प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और पोटैशियम के गुणों से भरपूर माना जाता है. दाल के सेवन से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए दाल का सेवन फायदेमंद माना जाता है.

3. पिस्ता-

पिस्ता एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम और कई तरह के जरूरी तत्व पाए जाते हैं. हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए ही पिस्ता का सेवन फायदेमंद माना जाता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

