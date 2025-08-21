Blood Pressure High होने पर गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे? डॉक्टर ने बताया बीपी बढ़ने पर क्या है ज्यादा बेहतर

High Blood Pressure: आजकल हाई ब्लड प्रेशर (High BP) एक आम समस्या बन चुकी है. कम उम्र में भी लोग बीपी बढ़ने से परेशान रहने लगे हैं. इसके पीछे हेल्थ एक्सपर्ट्स गलत लाइफस्टाइल, ज्यादा तनाव, प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन और कम एक्सरसाइज जैसे कारणों को बड़ी वजह बताते हैं. अब, बीपी हाई होने पर हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान देने की जरूरत होती है. इस दौरान अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि हाई बीपी होने पर गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे पानी से? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

रातभर तांबे के बर्तन में पानी भरकर सुबह खाली पेट पीने से क्या होता है? इन 4 लोगों के लिए नहीं है औषधि से कम

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, तो आपको हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए.

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है

डॉक्टर रयान बताते हैं, ठंडे पानी से नहाने पर नसें सिकुड़ती और फिर फैलती हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल पर दबाव कम होता है.

रिसर्च बताती है कि रोज ठंडे पानी से नहाने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

ठंडे पानी से नहाने पर मांसपेशियों की रिकवरी तेज होती है.

इन सब से अलग ठंडा पानी दिमाग को शांत करता है, तनाव घटाता है और मूड अच्छा बनाता है. ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

इससे तरह ठंडे पानी से नहाने पर बीपी कंट्रोल करने के साथ-साथ और भी कई फायदे मिलते हैं.

गर्म पानी से नहाने पर शरीर रिलैक्स जरूर होता है, लेकिन हाई बीपी वाले लोगों के लिए यह सही नहीं माना जाता है. गर्म पानी खून की नसों को फैलाता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में अगर किसी को हाई बीपी है तो ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.