किताब खुलते ही रोने लगता है बच्चा, पढ़ने से चुराता है जी, तो रोज करवाएं ये 5 योगासन, पढ़ाई से होगा ऐसा प्यार कि बिना होमवर्क किए सो नहीं पाएगा

What to Do When My Kid Doesn't Want to Study? तो अगर आप भी तलाश रहे हैं बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के आसान उपाय, तो ये लेख आपके लिए है. यहां हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे कि बच्चों से ऐसे ट्रीट करें या ऐसे न करें. हम आपको ऐसे प्रेक्टिकल उपाय बताने जा रहे है, जो बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई में भी उनका मन लगाएंगे.

इन योगासन से बढ़ेगी एकाग्रता | बच्चे का पढ़ाई में मन लगाने के लिए रोजाना कराएं ये योगासन | How to Make Your Child Interested in Studying | Yogasan For Concentration

1. सूर्य नमस्कार

इस योगासन को करने से रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है. जिसकी वजह से बैठने से उन्हें स्ट्रेस फील नहीं होता और वो ताजगी महसूस करते हैं. सूर्य नमस्कार करने से गर्दन और कंधे का स्ट्रेस भी पूरा रिलीज हो जाता है. जिस वजह से बैठे रहने से भी थकान या फटीग महसूस नहीं होता और बच्चे देर तक एक जगह बैठे रहते हैं.

2. मंदुकासन

मंदुकासन एक तरह की आसान ध्यान मुद्रा है. जिसमें घुटनों के बल बैठकर हाथ घुटने पर रख लिए जाते हैं और कुछ देर इसी तरह ध्यान लगाकर बैठा जाता है. इस तरह कुछ देर बैठे रहने से बच्चों के विचार एकाग्रचित होते हैं. वो विचलित नहीं होते और ध्यान केंद्रित करना उनके लिए आसान होता है.

3. पवनमुक्तासन

ये भी एक ऐसा आसान है जिससे रीढ़ की हड्डी सहित गर्दन और कंधे पूरी तरह स्ट्रेच होते हैं और स्ट्रेस रिलीज होता है. इस आसन को करना बेहद आसान होता है. इस आसन के लिए पीठ के बल लेटना होता है. फिर दोनों पैरों को उठाकर ऊपर की तरफ लाएं और गर्दन को भी उठा लें. इससे फटीग से भी रिलीफ मिलता है.

4. भुजंगासन

भुजंगासन करने के लिए बच्चों को पेट के बल लिटा दें. अब उन्हें हाथ सामने की तरफ रख कर गर्दन ऊपर उठाने और कंधे ऊपर उठाने के लिए कहें. इस आसन को पूरा एक ही बार में कर पाना आसान नहीं है. बच्चा जितना बिना दर्द के कर सकें उससे उतना ही करवाएं. इस आसन से भी दिमाग में खून का संचार तेज होता है.

5. वृक्षासन

इस आसन को लगाने के लिए बच्चों को पैर के बल सीधा खड़ा करें. अब एक पैर को मोड़ कर दूसरे पैर के घुटने पर रखवाएं और हाथ को प्रेयर की मुद्रा में जुड़वा दें. इससे खुद पर कंसंट्रेट करने की ताकत बढ़ती है.

