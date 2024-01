Parenting Tips: बुद्धिमान बच्चों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, आपके बच्चे में हैं, तो लाइफ में सफल होना तय है

How do you know a child is intelligent: स्मार्ट बच्चों की आदतें.

खास बातें बुद्धिमान व्यक्ति होने के पाँच संकेत क्या हैं?

बुद्धिमान बच्चों की खास आदतें

कैसे पता करें कि कोई बुद्धिमान है

Signs of Intelligent and Smart Kid: कोई माता पिता अपने बच्चों को दब्बू होता या दब्बू बनता नहीं देखना चाहते हैं. सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चा ज्यादा स्मार्ट (Smart), आउटस्टैंडिंग हो. इस वजह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा फोर्स भी करते हैं. या, तो उसे दूसरे बच्चों का उदाहरण देते रहते हैं या हर समय किताबों में सिर झुकाए रहने पर मजबूर करते हैं. लेकिन ये समझना जरूरी है कि बस किताबों में घुसे रहने से कोई बच्चा बुद्धिमान (How to Become Intelligent and Smart) नहीं बनता. बल्कि कुछ खास आदतें होती हैं जो आपके बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बनाती हैं. आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं वो आदतें.

