शरीर की गंध से कैसे पता लगाएं अपनी हेल्थ कंडिशन? पसीने की बदबू देती है इन बीमारियों के संकेत

पसीने की बदबू से कैसे पता लगाएं अपनी हेल्थ कंडिशन के बारे में.

What Your Body Odor Says About You? यूं तो शरीर से पसीना आना आम बात है, लेकिन कई बार पसीने के साथ गंदी बदबू आती है, जो हमारी हेल्थ कंडिशन (Health Condition) का संकेत दे सकती है. दरअसल, पसीने की अपनी कोई गंध नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से ये दुर्गंध पैदा करता है. पसीने की बदबू (Sweat Smell) कई कारणों से हो सकती हैं. लेकिन कई बार येहमें कुछ बीमारियों का संकेत देती है. तो चलिए आज इस खबर में हम आपको बताते हैं कि पसीने की बदबू किन बीमारियों की तरफ इशारा करती है और आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए.