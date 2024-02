डेट से पहले लाना चाहती हैं पीरियड्स? तो ये 6 उपाय करेंगे मदद, जल्दी आ जाएंगे पीरियड्स, जानें समय से पहले पीरियड आने के लिए क्या करना चाहिए?

Home remedies to get periods: पीरियड्स को जल्दी बुलाने में मदद कर सकते हैं ये 6 घरेलू उपाय

How to get periods immediately at home: पीरियड्स (periods) एक नेचुरल प्रक्रिया होती है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है. इस दौरान ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बदलाव भी एक महिला में देखे जाते हैं. जिन्हें हार्मोनल चेंज कहते हैं. पीरियड्स महिलाओं की सेहत के लिए बेहद जरूरी है लेकिन वहीं यह कभी-कभी उनकी टेंशन की वजह भी बन जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार पीरियड्स आने के बाद कोई भी महिला किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं हो सकतीं. इसलिए इसकी डेट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है. कई बार तो इन पीरियड्स के चलते उन्हें अपने कई प्लान कैंसिल भी करने पड़ जाते हैं. पीरियड के दौरान महिलाओं को पेट और कमर में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बार-बार पैड चेंज करने और फिजिकल एक्टिविटीज करने में परेशानी के चलते वो इन फंक्शन का भरपूर आनंद नहीं ले पाती हैं. तब हर महिला यही सोचती है कि काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे वह तुरंत ही इस समस्या से फ्री हो जाती और उसके पीरियड्स समय से पहले आ जाते. प्रेगनेंसी से लेकर कहीं भी आने-जाने के प्लान्स महिलाओं के पीरियड्स पर निर्भर करते हैं. ऐसे में अगर पीरियड्स को जल्दी लाना ही एक तरीका बचता है. पीरियड्स को जल्दी कैसे ला सकते हैं इसके कई घरेलू तरीके हैं. तो चलिए आज इस आपको जल्दी पीरियड्स लाने के घरेलू उपाय के बारे में बताते हैं.

पीरियड्स जल्दी लाने के घरेलू उपाय (Effective Home Remedies to get early periods)