Type 2 Diabetes के मरीज पानी में डालकर खा लें ये बीज, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कंट्रोल रहने लगेगा शुगर लेवल

Type 2 Diabetes: डायबिटीज आज के समय में तेजी से बढ़ती बीमारी बन चुकी है. खासकर कम उम्र में ही लोग टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. इससे पीड़ित व्यक्ति के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी होता है. वहीं, राहत की बात यह है कि कुछ खास चीजों का सेवन शुगर लेवल कंट्रोल रखने में कमाल का असर दिखा सकता है. फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने एक ऐसी ही खास चीज के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-
क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई पोस्ट में लीमा महाजन लिखती हैं, खासकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए कलौंजी यानी निगेला सीड्स का सेवन बेहद फायदेमंद होता है. लीमा महाजन ने बताया कि यह कोई घरेलू टोटका नहीं है. वैज्ञानिक शोध से भी यह साबित हो चुका है कि कलौंजी का सेवन टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए असरदार है.
न्यूट्रिशनिस्ट लिखती हैं, 'एक स्टडी में 100 नए डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को लगातार 8 हफ्ते तक रोज दवाओं के साथ-साथ कलौंजी खाने के लिए दी गई. तय समय बाद उनके फास्टिंग शुगर, खाने के बाद के शुगर लेवल, HbA1c और LDL कोलेस्ट्रॉल में सुधार देखा गया.'कैसे लें कलौंजी?
- इसके लिए सबसे पहले 5-10 सेकंड तक कलौंजी के बीजों को हल्का सा भूनें.
- अब, रोज इन बीजों को आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाली पेट लें.
- आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं या इन बीजों को खाने पर छिड़ककर भी खा सकते हैं.
लीमा महाजन लिखती हैं, कलौंजी सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं करती, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं. जैसे-वेट लॉस में मददगार
कलौंजी भूख को कम करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करती है. कई स्टडीज से साबित हुआ है कि यह बॉडी वेट और BMI को घटाने में सहायक हो सकती है.थायरॉइड के लिए भी फायदेमंद
हाशिमोटो थायरॉयडिटिस जैसी स्थिति में भी कलौंजी का पॉजिटिव असर देखा गया है. कलौंजी के नियमित सेवन से थायरॉइड हार्मोन बैलेंस में मदद मिलती है.दिल की सेहत सुधारे
कलौंजी ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करती है, जिससे दिल को हेल्दी रखने में मदद मिलती है.झड़ते बालों पर असर
इन सब से अलग कुछ रिपोर्ट्स के नतीजे बताते हैं कि कलौंजी बालों को मजबूत करने और हेयर फॉल को कम करने में भी असर दिखा सकती है.
