लाख जतन के बाद भी नहीं छूट रही शराब की लत, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए आसान उपाय

Alcohol Addiction: शराब की लत कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों-रात छूट जाए. लेकिन सही दिशा, नियमितता और अपनों के साथ से यह मुमकिन है. नीचे दिए गए उपाय सरल, सुरक्षित और आजमाए हुए हैं जिनसे आप अपनों की मदद कर सकते हैं. 

Alcohol Addiction: डॉक्टर से जानें शराब की लत को छोड़ने के आयुर्वेदिक उपाय!

Alcohol Addiction: शराब की लत किसी भी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी जकड़ है जिससे निकलना आसान नहीं होता. हालांकि, अगर इंसान खुद से छोड़ने का मन बना ले और परिवार व समाज का सहयोग मिले, तो इसे छोड़ा जा सकता है. यहां कुछ घरेलू उपाय और मानसिक बदलावों की जानकारी दी जा रही है, जो इस आदत से छुटकारा पाने में सहायक हो सकते हैं. इस विषय में विस्तार से जानते हैं CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग एंड संस्कार के डायरेक्टर  प्रो. राम अवतार से.

शराब की लत कैसे छुड़ाएं- (How To Get Rid Of Alcohol Addiction | Sharab ki Lat Kaise Chhudayen | Sharab Kaise Chhudayen)

1. पहला कदम: छोड़ने का मन बनाना-

कोई भी इलाज तब तक असर नहीं करता जब तक व्यक्ति खुद अंदर से बदलाव चाहता न हो. इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि शराब पीने वाला खुद से तय करे कि उसे यह आदत छोड़नी है. इसके लिए परिवार और दोस्तों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है. जब कोई अपनों का सहारा महसूस करता है, तो वह ज्यादा मजबूती से फैसले पर टिकता है.

2. घरेलू उपाय: सौंफ, अजवाइन और नींबू का प्रयोग-

एक सरल और असरदार उपाय है - सौंफ और अजवाइन को साफ कर अलग-अलग पात्रों में रखें. अब इसमें नींबू का रस डालें और छांव में सुखाएं. यह प्रक्रिया सात बार दोहराएं. हर बार अच्छी तरह सुखाना जरूरी है. सातवें बार जब यह मिश्रण तैयार हो जाए, तो इसे एक साफ शीशी में रख लें. इसमें चाहें तो थोड़ी सी मिश्री या तिल भी मिला सकते हैं. अब इस मिश्रण को दिन में दो से तीन बार थोड़ा-थोड़ा चबाएं, खासकर तब जब शराब पीने की इच्छा हो. धीरे-धीरे यह इच्छा कम होने लगेगी और कुछ समय बाद पूरी तरह समाप्त हो सकती है.

3. अन्य जड़ी-बूटियां और उपाय-

काली मिर्च और पीपली का प्रयोग भी उपयोगी होता है. पीपली का चूर्ण सब्जी या दाल में डालकर खाया जा सकता है.

4. लौंग अजवाइन-

लौंग और अजवाइन का मिश्रण भी तलब को कम करने में मदद करता है.

5. पीपल के पत्तों का अर्क-

कुछ विशेष पौधों जैसे पारस पीपल के पत्तों का अर्क भी लाभकारी माना गया है.

6. होम्योपैथिक विकल्प-

होम्योपैथिक दवाओं में सल्फर नामक दवा का प्रयोग शराब छोड़ने में सहायक माना गया है. यह दवा शरीर की प्रतिक्रिया को धीरे-धीरे संतुलित करती है और शराब की तलब को कम करती है. इसके अलावा कुछ अन्य दवाएं भी उपलब्ध हैं जो डॉक्टर की सलाह से ली जा सकती हैं.

मन और शरीर दोनों का इलाज जरूरी है

केवल घरेलू उपाय काफी नहीं होते. मानसिक रूप से भी मजबूत बनना जरूरी है. ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियाँ मन को शांत रखने में मदद करती हैं. इससे नकारात्मक सोच और तनाव दूर होता है, जो अक्सर शराब की लत का कारण बनते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

