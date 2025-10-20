Air Pollution से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 असरदार घरेलू उपाय, सांसों में नहीं घुलेगा जहर

Home Remedies for Air Pollution: आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है. खासकर त्योहारों, सर्दियों और ट्रैफिक वाले इलाकों में हवा में धूल, धुआं और हानिकारक गैसों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों पर पड़ता है. दिवाली में जलते पटाखे आग में घी का काम करते हैं. लेकिन, अच्छी खबर यह है कि कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर हम इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं. यहां हम जानेंगे ऐसे 5 आसान और असरदार घरेलू उपाय, जो वायु प्रदूषण से राहत दिलाने में मददगार हैं और जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं.

एयर पॉल्यूशन से बचाव करने में मददगार घरेलू नुस्खे (Home Remedies to Help Prevent Air Pollution)

1. घर में शुद्ध हवा देने वाले पौधे लगाएं

कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हवा को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं और प्रदूषण के कणों को सोख लेते हैं. तुलसी, एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट जैसे पौधे घर के अंदर रखें. ये न सिर्फ हवा को साफ करते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी बढ़ाते हैं. इन्हें खिड़की के पास या कमरे के कोनों में रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे.

2. तुलसी-अदरक का काढ़ा पिएं

वायु प्रदूषण से होने वाली सांस की तकलीफ, गले में खराश और खांसी को दूर करने के लिए यह काढ़ा बेहद फायदेमंद है. एक कप पानी में तुलसी की पत्तियां, अदरक, काली मिर्च और थोड़ा सा शहद डालकर उबालें. दिन में एक या दो बार इसका सेवन करें. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और शरीर को प्रदूषण से लड़ने में मदद करता है.

3. प्राणायाम और अनुलोम-विलोम करें

शुद्ध हवा की कमी से फेफड़ों पर असर पड़ता है। ऐसे में योग और प्राणायाम बेहद जरूरी हैं. अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों को साफ करने में मदद करते हैं. रोज सुबह 15–20 मिनट इनका अभ्यास करें. इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है.

4. घर में धूप-अगरबत्ती का सीमित इस्तेमाल करें

त्योहारों या पूजा के समय घर में धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल आम है, लेकिन ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं. कम धुआं वाली अगरबत्ती या इलेक्ट्रिक दीया का इस्तेमाल करें. तेज परफ्यूम या रूम फ्रेशनर से बचें क्योंकि इनमें रसायन होते हैं जो सांस की नली को नुकसान पहुंचा सकते हैं. घर को साफ और हवादार रखें ताकि ताजगी बनी रहे.

5. हाइड्रेशन और पोषण का ध्यान रखें

शरीर को प्रदूषण से लड़ने के लिए अंदर से मजबूत बनाना जरूरी है. दिनभर गुनगुना पानी, नींबू पानी और नारियल पानी पिएं. विटामिन C से भरपूर फल जैसे संतरा, आंवला, कीवी और अमरूद खाएं. हल्दी वाला दूध रात को लेने से शरीर में सूजन कम होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

