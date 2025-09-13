विज्ञापन
विशेष लिंक

आ रहा है फेस्टिव सीजन, नेचुरल ग्लो के लिए चेहरे पर लगा लें बस ये 3 चीजें

Natural Glow Home Remedies: हल्दी और दूध का फेस पैक स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. इस फेस पैक को लगाने से चेहरे पर निखार आ जाता है और स्किन चमकने लग जाती है. इस फेस पैक को हफ्ते में दो बार चेहरे पर जरूर लगाएं.

Read Time: 3 mins
Share
आ रहा है फेस्टिव सीजन, नेचुरल ग्लो के लिए चेहरे पर लगा लें बस ये 3 चीजें
Natural Glow Gharelu Upay: आप घर पर आसानी से चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं.

How To Get A Natural Glow: कुछ ही हफ्तों बाद फेस्टिव सीजन शुरू होनेवाला है. त्योहारों के समय आपके चेहरे का ग्लो बना रहे इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें. आज हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में बताने जा रहें हैं, जिन्हें चेहरे पर लगाने से स्किन दमक उठेगी. इतना ही नहीं चेहरे से जुड़ी कई समस्याएं, जैसे दाग, पिंपल्स, झुर्रियां भी दूर हो जाएंगी. तो आइए जानते हैं कैसे आप घर पर रखी चीजों की मदद से अपने चेहरे को चमका  (Natural Glow Gharelu Upay) सकते हैं.

घर पर नेचुरल ग्लो  कैसे पाएं (How To Get A Natural Glow)-

Latest and Breaking News on NDTV

बेसन और दही

बेसन और दही का फेस पैक चेहरे पर लगाने से चेहरे पर एकदम से निखार आ जाता है. इसके अलावा चेहरे पर मौजूद दाग भी कम होने लग जाते हैं. ये फेसपैक बनाने के लिए आप एक चम्मच बेसन में दही मिला दें और एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पैक को चेहरे पर अच्छे से लगा लें और 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से साफ करे लें. ये फेसपैक आप हफ्ते में दो दिन जरूर लगाएं.

हल्दी और दूध

हल्दी और दूध का फेस पैक भी स्किन के लिए काफी कारगर सबाति होता है. इस फेस पैक को लगाने से पिंपल्स दूर हो जाते हैं और एक अलग सा ग्लो चेहरे पर आ जाता है. आप एक चम्मच हल्दी में दूध मिलाकर चेहरे पर लगा लें. फिर पानी की मदद से चेहरे को साफ कर लें.

राइस वॉटर

राइस वॉटर में अमीनो एसिड पाया जाता है तो की त्वचा को टाइट करता है और झुर्रियों को दूर कर देता है. झुर्रियां और फाइन लाइंस होने पर हफ्ते में दो बार राइस वॉटर को चेहरे पर जरूर लगाएं. इसे लगाने से चेहरे पर निखार भी आ जाएगा.

कैसे तैयार करें राइस वॉटर

राइस वॉटर को आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आप चावल को  24 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें. उसके बाद पानी को स्प्रे बोतल में भर ले. इस पानी को चेहरे पर लगाएं और 1 घंटे तक रहने दें. उसके बाद चेहरे को साफ कर लें.

तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी मदद से नेचुरल ग्लो स्किन (Natural Glow Gharelu Upay) पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Get Natural Glow, Gharelu Upay Natural Glow, Natural Glow Gharelu, Gharelu Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com