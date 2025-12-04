डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाएं? ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन से जानें

Dandruff Kaise Khatam Kare: सर्दियों का मौसम ऐसा होता है जब हवा में नमी कम होने से स्किन और बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है.ठंडी हवाओं और डिहाइड्रेशन की वजह से स्कैल्प का ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे डैंड्रफ हो जाता है. हालांकि, कुछ आसान घरेलू नुस्खों से आप इसे ठीक कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, लेकिन आपको डैंड्रफ के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए जब तक कि आपका स्कैल्प हेल्दी न हो जाए.

सर्दियों में डैंड्रफ हटाने के घरेलू नुस्खे

मैं कुछ आसान घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जो सर्दियों में डैंड्रफ हटाने और चमकदार बाल और हेल्दी स्कैल्प वापस लाने में आपकी मदद करेंगे:

सिरका: यह हेल्दी स्कैल्प के लिए ज़िम्मेदार नैचुरल pH बैलेंस को ठीक करने में मदद करता है, साथ ही अपने एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से यह स्किन का झड़ना कम करता है. एक मग पानी में एक बड़ा चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और इसे आखिरी बार धोने के लिए इस्तेमाल करें. आप बाल धोने से पहले अपने स्कैल्प पर पतला सिरका भी लगा सकते हैं और इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें, फिर बाल धो लें.

बेकिंग सोडा: स्कैल्प को साफ करने और नैचुरल ऑयल बैलेंस को रेगुलेट करने में मदद करता है. आपको बस अपने शैम्पू में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाना है और इससे अपने बाल धोने हैं. जल्दी रिज़ल्ट और साफ़ स्कैल्प देखने के लिए इस उपाय को एक हफ़्ते तक रोज़ाना करें.

एलोवेरा: यह बालों को फिर से हाइड्रेट करने और स्कैल्प में नमी वापस लाने में मददगार है. इसके अलावा, यह एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों के कारण ड्राई स्कैल्प और आपके स्कैल्प पर किसी भी घाव को ठीक करने में मदद करता है. इसे सीधे अपने स्कैल्प पर लगाएं और बाल धोने से पहले 15 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर बाल धो लें.

नारियल तेल और नींबू का रस: यह स्कैल्प को फिर से हाइड्रेट करता है, उसे पोषण देता है और नींबू में साइट्रिक एसिड होने से नैचुरल pH बैलेंस को ठीक करने में मदद मिलती है. आधा कप नारियल तेल में एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं, इसे एक घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर धो लें.

अंडे की जर्दी: इनमें बायोटिन भरपूर होता है जो हेल्दी बाल बनाता है और स्कैल्प को नैचुरली पोषण देता है और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है. इसे सीधे अपने स्कैल्प पर लगाएं और बाल धोने से पहले एक घंटे के लिए लगा रहने दें. अपने बालों को शॉवर कैप से ढक लें. एक घंटे बाद अपने बालों को पहले पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर शैम्पू से अपने बालों को साफ करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)