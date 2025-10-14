विज्ञापन
अपेंडिक्स कैसे काम करता है? आयुर्वेद में लिखे हैं इसके देखभाल के तरीके

How to Reduce Appendix Pain : हल्का और प्रोटीनयुक्त भोजन भी अपेंडिक्स के होने वाली दिक्कतों को कम करता है. जितना हल्का खाना होगा, पचाने में उतनी ही आसानी होगी और अपेंडिक्स पर दवाब नहीं पड़ेगा. इसके अलावा नियमित योग, टहलने और अच्छी जीवनशैली अपनाने से भी इसमें राहत मिलेगी.

कच्चे केले का सेवन करने से अपेंडिक्स से जुड़ी परेशानी में राहत मिलती है.

How to care appendix  : हमारे शरीर में अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है, जो हमारी बड़ी आंत से जुड़ा होता है लेकिन बहुत छोटा हिस्सा होता है. ये दिखने में एक पतली पाइप जैसा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारी पाचन शक्ति को बरकरार रखने के लिए कितना जरूरी है? एक पतली पाइप जैसी दिखने वाली ट्यूब, अपेंडिक्स की लंबाई 2 से 3 इंच की होती है. इसका काम आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बचाकर रखना है और पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाना भी है.

अपेंडिक्स कैसे काम करता है

जब हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, तो ट्यूब में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया ही पाचन प्रणाली को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं, लेकिन कई बार संक्रमण की वजह से अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है. सूजन की स्थिति में पेट के निचले हिस्से में दर्द, बुखार आना और उल्टी की शिकायत होने लगती है.

कई बार स्थिति ज्यादा खराब होने पर ये अंग अंदर ही फट जाता है और पेट में जहर फैलने का खतरा रहता है. तेज दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ऐसी बीमारी से बचने के लिए और हल्के दर्द की स्थिति में आयुर्वेदिक नुस्खों का सहारा लिया जा सकता है.

कब होती है परेशानी

आयुर्वेद में इस रोग को वात और पित्त की वृद्धि के तौर पर देखा गया. जब दोनों में असंतुलन हो जाता है तो अपेंडिक्स परेशानी का सबब बन जाता है. अगर दर्द शुरुआती है तो आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं.

कैसे करें अपेंडिक्स का ख्याल

त्रिफला का चूर्ण

इसके लिए त्रिफला का चूर्ण फायदेमंद होता है. त्रिफला का चूर्ण कई चीजों में काम आता है. अगर दर्द से राहत पाना है तो गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेने से फायदा होगा.

कच्चे केले का सेवन

कच्चे केले का सेवन करने से अपेंडिक्स से जुड़ी परेशानी में राहत मिलती है. कच्चे केले से पाचन सही तरीके से होता है, जिससे अपेंडिक्स पर कम दबाव पड़ता है. इसके अलावा अरंडी के तेल से भी फायदा होगा.

दूध और अरंडी तेल

रात को सोने से पहले दूध के साथ अरंडी के तेल का सेवन करने से सूजन में राहत मिलती है. तेल में रिसिनोलिक एसिड होता है, जो सूजन रोधी होता है. ये सिर्फ अपेंडिक्स में होने वाली सूजन नहीं, बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली सूजन से बचाता है.

हल्का और प्रोटीनयुक्त भोजन भी अपेंडिक्स के होने वाली दिक्कतों को कम करता है. जितना हल्का खाना होगा, पचाने में उतनी ही आसानी होगी और अपेंडिक्स पर दवाब नहीं पड़ेगा. इसके अलावा नियमित योग, टहलने और अच्छी जीवनशैली अपनाने से भी इसमें राहत मिलेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

