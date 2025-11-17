How Much Sperm is Required to Gave a Child: आज की बिजी और स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल में पुरुषों में बांझपन (Male Infertility) एक आम समस्या बनती जा रही है. बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि एक दिन में शरीर कितना स्पर्म बनाता है और बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए. इन सवालों के जवाब डॉ. राजीव कुमार सेठिया ने दिया, जो AIMS फरीदाबाद के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं. वे पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य, स्पर्म काउंट और infertility से जुड़ी समस्याओं का सालों का अनुभव रखते हैं. यह लेख डॉक्टर से बातचीत पर आधारित है और उनके बताए हुए फैक्ट्स को सरल भाषा में समझाने का प्रयास है.

स्पर्म काउंट क्यों इतना जरूरी है? | Why is Sperm Count so Important?

पुरुष प्रजनन क्षमता (Male Fertility) कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें स्पर्म की संख्या, उनकी क्वालिटी और उनकी गतिशीलता (Motility) प्रमुख होती है. आज के समय में बढ़ते तनाव, खराब खानपान, प्रदूषण और आदतों में बदलाव ने पुरुषों के स्पर्म काउंट पर काफी असर डाला है.

कई पुरुष यह सोचते हैं कि बच्चा न होने का कारण हमेशा महिला पक्ष की समस्या होती है, जबकि हकीकत यह है कि लगभग 40–50 प्रतिशत मामलों में इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष भी हो सकते हैं. इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि शरीर में स्पर्म कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं और डॉक्टर किसे सामान्य या स्वस्थ स्पर्म काउंट मानते हैं.

1 दिन में कितना स्पर्म बनता है? | How much sperm is produced in a day?

वीडियो में डॉ. राजीव कुमार सेठिया बताते हैं कि पुरुषों के शरीर में स्पर्म बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है. यह प्रक्रिया टेस्टिस (अंडकोष) में होती है और इसे मेडिकल भाषा में Spermatogenesis कहा जाता है.

डॉ. सेठिया के अनुसार, एक दिन में पुरुष के शरीर में औसतन 100 मिलियन (10 करोड़) स्पर्म बनते हैं. यह संख्या व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल और आदतों पर निर्भर करती है. स्पर्म बनने में लगभग 64–72 दिन लगते हैं, लेकिन उनका उत्पादन प्रतिदिन जारी रहता है. इसका मतलब है कि शरीर रोज नए स्पर्म तैयार करता है और पुराने स्पर्म टूटकर नष्ट हो जाते हैं.

बच्चा पैदा करने के लिए कितना स्पर्म होना चाहिए? | How much sperm is needed to conceive a child?

डॉ. सेठिया बताते हैं, गर्भधारण के लिए सामान्य स्पर्म काउंट 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर (ml) या उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर किसी पुरुष का काउंट इससे कम है, तो गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है. लेकिन, केवल स्पर्म की संख्या ही नहीं, स्पर्म की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है.

वे बताते हैं कि प्रजनन क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि:

स्पर्म कितने गतिशील (Motile) हैं?

उनका आकार-प्रकार (Morphology) कैसा है?

वे महिला के शरीर में कितनी दूरी तय कर पाते हैं?

इसलिए डॉक्टर हमेशा काउंट के साथ क्वालिटी को भी जांचते हैं.

डॉक्टर की बातचीत की बड़ी बातें:

1. स्पर्म काउंट का महत्व

पर्याप्त मात्रा में स्पर्म होने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है. काउंट कम होने पर IVF, IUI जैसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है.

2. क्वालिटी पर जोर

डॉ. सेठिया बताते हैं कि यदि स्पर्म की संख्या सही है लेकिन वे गतिशील नहीं हैं, तो गर्भधारण मुश्किल हो सकता है. स्पर्म का हेल्दी होना सफल प्रेग्नेंसी की कुंजी है.

3. लाइफस्टाइल का असर

धूम्रपान, शराब, तनाव, मोटापा, ज्यादा गर्मी और जंक फूड, ये सभी कारक स्पर्म काउंट कम करते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि पुरुषों को अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए.

4. सुधार और इलाज

सही डाइट, योग, व्यायाम, नींद और दवाइयों की मदद से काउंट और क्वालिटी बेहतर की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर विशेष उपचार भी बताते हैं.

डॉ. राजीव कुमार सेठिया के अनुसार लब्बोलुआब क्या है?

शरीर हर दिन लाखों–करोड़ों स्पर्म बनाता है.

बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 15 मिलियन प्रति ml स्पर्म काउंट जरूर है.

केवल संख्या नहीं, स्पर्म की क्वालिटी और गतिशीलता भी उतनी ही जरूरी है.

पुरुष अगर सही लाइफस्टाइल अपनाएं, तनाव कम करें और बैलेंस डाइट लें, तो वे अपनी प्रजनन क्षमता को काफी हद तक सुधार सकते हैं.

