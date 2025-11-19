पुरुष प्रजनन क्षमता और स्पर्म की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी हैं ये विटामिन, जानें किस Vitamin के लिए क्या खाएं

How to Increase Sperm Count Naturally: आज के समय में पुरुषों में घटती प्रजनन क्षमता एक आम समस्या बनती जा रही है. कई पुरुष यह मान लेते हैं कि स्पर्म काउंट कम होना केवल उम्र या किसी बीमारी की वजह से होता है, लेकिन यह सच नहीं है. शरीर को सही पोषण न मिलना भी स्पर्म की क्वालिटी और संख्या दोनों को प्रभावित करता है. अच्छी बात यह है कि कुछ खास विटामिन शरीर में प्राकृतिक रूप से स्पर्म बनाने, उनकी शेप और मॉबिलिटी को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. यानी सही विटामिन और सही डाइट से पुरुष अपनी फर्टिलिटी में बड़ा सुधार ला सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे जरूरी विटामिन और उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में.

स्पर्म बढ़ाने में मदद करने वाले विटामिन्स | Vitamins That Help Increase Sperm Count

1. विटामिन C स्पर्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है

विटामिन C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर में उपस्थित फ्री रेडिकल्स को कम करता है. फ्री रेडिकल्स स्पर्म की शेप, डीएनए क्वालिटी और मोटिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं. विटामिन सी के लिए आप संतरा, नींबू, कीवी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं. इन फलों का रोज सेवन स्पर्म की संख्या और उनकी मोबिलिटी दोनों को सुधारने में मदद करता है.

2. विटामिन E स्पर्म की सुरक्षा का विटामिन

विटामिन E शरीर में प्राकृतिक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है. यह स्पर्म की बाहरी झिल्ली को मजबूत बनाता है और उन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है. यह स्पर्म की लाइफ स्पेन और क्वालिटी दोनों को बेहतर करता है. विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, एवोकाडो और पालक का सेवन करें. अगर रोज थोड़ी मात्रा में नट्स और बीज खाए जाएं, तो फर्टिलिटी में बड़ा सुधार देखा जा सकता है.

3. विटामिन D हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी

विटामिन D पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को कंट्रोल करता है. टेस्टोस्टेरॉन ही वह हार्मोन है जो स्पर्म प्रोडक्शन को सीधे प्रभावित करता है. इसकी कमी से स्पर्म काउंट गिर सकता है और फर्टिलिटी कम हो सकती है. विटामिन डी केलिए सुबह की धूप सबसे बड़ा स्रोत है. इसके अलावा अंडे की जर्दी, साल्मन मछली, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध इसमें मदद करते हैं.

4. विटामिन B12 स्पर्म काउंट बढ़ाने वाला विटामिन

विटामिन B12 डीएनए फॉर्मेशन और स्पर्म के सही ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाता है. इसकी कमी से स्पर्म काउंट, शेप और मोबिलिटी तीनों प्रभावित हो सकते हैं. विटामिन बी12 के लिए दूध, पनीर, अंडे, दही, चिकन, फोर्टिफाइड सीरियल और मछली का सेवन करें. शाकाहारी पुरुषों को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि B12 ज्यादातर एनिमल-बेस्ड फूड्स में मिलता है.

5. विटामिन A रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए जरूरी

विटामिन A शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने और उनकी मरम्मत में मदद करता है, जिसमें स्पर्म कोशिकाएं भी शामिल हैं. विटामिन ए के लिए गाजर, शकरकंद, पालक, टमाटर, खरबूजा और पपीता खाएं.

स्पर्म की संख्या कम होना कोई असाधारण समस्या नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज़ करना सही नहीं. रेगुलर एक्सरसाइज, तनाव कम करना, धूम्रपान व शराब से दूरी और इन जरूरी विटामिनों का पर्याप्त सेवन ये सभी मिलकर पुरुष प्रजनन क्षमता को प्राकृतिक रूप से बेहतर बनाते हैं.

