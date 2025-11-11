1 हफ्ते में कितनी बार बाल धोने चाहिए, जानिए सही तरीका

Bal dhone ka sahi tarika : बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. इसलिए हम इन्हें सही शैंपू और तेल से समय-समय पर पोषण देते रहते हैं. लेकिन बाल की सही सेहत को लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि 1 हफ्ते में कितनी बार बाल धोने (bal kab dhona chahiyea) चाहिए? क्योंकि हेयर टाइप के अनुसार बाल धोने के अलग नियम हैं. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में जानेंगे बाल कैसे और कितनी बार धोना चाहिए...
1 दिन में कितनी बार बाल धोना चाहिए - How many times should you wash your hair in a day
- अगर आपके बाल एक दिन बाद ही चिपचिपे लगने लगते हैं, तो आपको हर दूसरे दिन या हफ्ते में 3 से 4 बार बाल धोने चाहिए. ऐसा करने से सिर की त्वचा (scalp) पर जमा एक्स्ट्रा तेल हट जाएगा.
- रूखे और घुंघराले बालों को ज्यादा तेल (natural oil) की जरूरत होती है ताकि वह नमी (moisture) बनाए रखें. ऐसे बालों को आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही धोएं.
- अगर आप रोज जिम जाते हैं, या गर्मी-नमी वाली जगह पर रहते हैं, और आपको पसीना बहुत आता है, तो स्कैल्प को साफ रखने के लिए आपको बहुत टाइम शैम्पू करना पड़ सकता है.
बाल धोने का सही तरीका - The right way to wash your hair
सिर्फ कितनी बार धोना है, यह जानना ही काफी नहीं है, सही तरीके से धोना भी जरूरी है.
- बहुत गर्म पानी से बाल धोने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है. इसलिए हमेशा हल्के गुनगुने या नॉर्मल पानी का यूज करें.
- शैम्पू को हमेशा पहले पानी में हल्का घोल लें. फिर इसे सीधे बालों की जड़ों (scalp) पर लगाएं. शैम्पू से बालों की लंबाई (ends) को रगड़ने की जरूरत नहीं होती.
- अपनी उंगलियों से हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक स्कैल्प की मसाज करिए. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है.
- कंडीशनर को कभी भी जड़ों पर नहीं लगाना चाहिए. इसे सिर्फ बालों की लंबाई यानी एंड्स पर लगाएं और एक मिनट बाद अच्छे से धो लें.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं