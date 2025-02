लहसुन की मदद से हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं? इन 3 तरीकों से डाइट में कर लें शामिल

How To Use Garlic To Lower Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक फैटी कॉम्पोनेंट है, जो सेल्स बनाने और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. हालांकि, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह धमनियों में प्लाक बना सकता है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में प्राकृतिक उपायों की तलाश करना स्वाभाविक है और यहीं पर लहसुन एक शक्तिशाली नेचुरल उपाय के रूप में मददगार हो सकता है. लहसुन एक सदियों पुराना मसाला और औषधीय जड़ी बूटी है, जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. एलिसिन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करने और ब्लड क्लॉट्स को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी हैं.

लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने के 3 आसान तरीके (Cholesterol Control Karne Ke Upay)

लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करना आसान है. इसे कई तरीकों से खाया जा सकता है, जैसे कि कच्चा या पका. यहां 3 आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप लहसुन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

1. कच्चा लहसुन

कच्चा लहसुन एलिसिन का सबसे अच्छा स्रोत है. आप इसे सुबह खाली पेट खा सकते हैं या इसे सलाद या सैंडविच में मिला सकते हैं.

2. पका हुआ लहसुन

लहसुन को भूनने, भूनने या तलने से इसके एलिसिन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन यह अभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. आप इसे सूप, स्टॉज या सॉस में मिला सकते हैं.

3. लहसुन के सप्लीमेंट

अगर आप लहसुन का स्वाद पसंद नहीं करते हैं, तो आप लहसुन के सप्लीमेंट ले सकते हैं. हालांकि, किसी भी पूरक को लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है.

इन सावधानिओं को अपनाएं

हालांकि लहसुन आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को इससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सांसों की दुर्गंध, शरीर की गंध और पेट खराब होना. अगर आपको कोई दुष्प्रभाव होता है, तो लहसुन का सेवन कम करें या बंद कर दें.

लहसुन एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं. इसे अपनी डाइट में शामिल करना आसान है और यह कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के अन्य तरीके

लहसुन को अपने डेली डाइट में शामिल करने के साथ-साथ, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट शामिल है.

अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो अपने डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाएं.

लहसुन को एक हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में खाएं, न कि एक स्टैंडअलोन ट्रीटमेंट के रूप में.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)