क्या आपको पता है सुबह खाली पेट या शाम को लहसुन के साथ गुड़ खाने से क्या होगा, फायदे जानकर आज से ही खाना शुरू कर देंगे

Garlic With Jaggery Benefits: क्या आप जानते हैं एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और एक सिंगल कली लहसुन आपस में मिलकर आपके दिल को मजबूत, डाइजेशन को स्ट्रांग और आपकी इम्यूनिटी को पावरफुल बना सकते हैं. जी हां, यह कॉम्बिनेशन सुनने में जितना अजीब सा लगता है, उतना ही इफेक्टिव भी है. लेकिन, एक सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अब तो गर्मी का टाइम है और यह दोनों ही चीजें गर्म होती हैं. तो क्या गर्मी में इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो इस सवाल का जवाब दिया है आर्युवेदिक और यूनानी डॉक्टर सलीम जैदी ने. उन्होंने लहसुन और गुड़ के सेवन का एक तरीका बताया है जिससे कि आप गर्मी में भी इसे आराम से यूज कर पाएंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे लहसुन और गुड़ खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे. क्या हर कोई इसे खा सकता है या फिर कुछ लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

लहसुन और गुड़ का साथ में सेवन करने के फायदे (Garlic With Jaggery Health Benefits)

सबसे पहले यह समझते हैं कि लहसुन और गुड़ में ऐसा क्या स्पेशल है जो कि इन दोनों को एक साथ लेने से इतना ज्यादा फायदा मिलता है. लहसुन में एक पावरफुल कंपाउंड होता है एलेसन नाम का जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है.

वहीं गुड़ आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह आपके डाइजेशन को सुधारता है. ब्लड को डिटॉक्स करता है, साफ करता है और आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करता है.

जब गार्लिक का एलिसिन और गुड़ के एंटीऑक्सीडेंट्स आपस में मिलते हैं तो आपकी बॉडी में एक पावरफुल रिएक्शन होता है और इन दोनों के मेडिसिनल बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं.

डाइजेस्टिव हेल्थ

डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत लाभदायी होता है. लहसुन आपके डाइजेशन प्रोसेस को तेज करता है और आसान बनाता है. जबकि गुड़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बैलेंस करता है. इसलिए ये दोनों ही चीजें मिलकर पेट में एसिडिटी, गैस और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से आपको राहत देते हैं.

दिल की सेहत

लहसुन और गुड़ का सेवन आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है. लहसुन का एलसिन और सल्फर कंपाउंड्स जो हैं यह आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करते हैं और गुड़ में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि हार्ट मसल्स को हेल्दी रखता है. मतलब कि यह नुस्खा आपके दिल की सेहत के लिए एक नेचुरल सपोर्ट की तरह है. तो इसको आप जब लेंगे तो आपका बीपी भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा रहेगा और हार्ट भी मजबूत होगा.

इम्यूनिटी

लहसुन और गुड़ का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद कर सकता है. कोविड के बाद से हम सभी लोग यह देख चुके हैं कि स्ट्रांग इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है. गार्लिक में एंटी वायरल और एंटीबक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनफेक्शंस से फाइट करने में हमारी हेल्प करती हैं. और गुड़ के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं. यानी कि यह कॉम्बिनेशन आपको सीजनल इंफेक्शंस से बचाता है. बार-बार नजला, जुकाम और वायरल इंफेक्शन से लड़ने में आपकी ताकत को बढ़ाता है. जिससे कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है.

एनर्जी

लहसुन और गुड़ का सेवन आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन लेवल्स में भी सुधार करता है. खासतौर से महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होना बहुत ही आम समस्या है. तो ऐसी सभी महिलाएं जिनमें खून की कमी है वो आयरन सिरप के साथ या उसकी जगह पर इस नुस्खे को भी जरूर ट्राई करके देखें. इसके अलावा मर्दों में होने वाली थकावट और कमजोरी के लिए भी यह नुस्खा बहुत कारगर है. तो अगर आप थकावट या फिर कमजोरी महसूस करते हैं चाहे वो मर्दाना कमजोरी हो या नॉर्मल कमजोरी हो तो इन सभी चीजों में भी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इससे आपको कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा.

बॉडी डिटॉक्स

लहसुन और गुड़ का सेवन बॉडी को अंदर से साफ करने के लिए यानी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. गार्लिक और गुड़ दोनों ही आपके लिवर के टॉक्सिंस को साफ करते हैं. जिससे कि बॉडी में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस क्लियर होने लगते हैं और सेहत अच्छी होती है.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन

जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, सीने में जलन रहती है या बॉडी हीट ज्यादा है तो इस कॉम्बिनेशन को आप ना लें.

जिनकी सेंसिटिव स्किन है या स्किन एलर्जीज़ रहती हैं तो उनको भी खासतौर से समर सीजन में यह नुस्खा कम क्वांटिटी में लेना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए.

प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस कॉम्बिनेशन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ही जरूरी है ताकि ताकि आपको या आपके बच्चे को इससे कोई भी नुकसान ना हो सके.

कैसे करें सेवन

अगर आप गर्मी के दिनों में इस कॉम्बिनेशन को लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए. नॉर्मली इस कॉम्बिनेशन की जो डोज़ रिकमेंड की जाती है वो है एक से दो कलियां कच्चे लहसुन की और एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 10-12 ग्राम का गुड़ का. सबसे पहले आप लहसुन की कलियों को बारीक-बारीक काट लीजिए या हल्का सा क्रश कर लीजिए. इसके बाद इन्हें गुड़ के साथ मिलाकर आप चबा चबाकर खा सकते हैं.

लेकिन अगर गर्मी के मौसम में इसे आप लेना चाहते हैं तो पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि इसे गर्मी में आप हमेशा कम क्वांटिटी में ही लें. गर्मी में आप बस आधी या एक कली लहसुन और 5 से 7 ग्राम गुड़ ही लें क्योंकि इस टाइम इतना ही आपके लिए काफी होगा. यह कॉम्बिनेशन अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट या फिर शाम को सूरज ढ़लने के बाद लेना बेस्ट होता है. साथ ही अगर गर्मी ज्यादा है तो इसे ठंडी तासीर वाली चीजों के साथ आप बैलेंस कीजिए. मसलन इसे लेने के बाद कोकोनट वाटर, पुदीना पानी या फिर धनिया पानी जैसे कूलिंग ड्रिंक्स आप जरूर पीजिए. इससे बॉडी की हीट बैलेंस रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. एक और इंपॉर्टेंट टिप यह है कि गर्मी में इसे डेली लेने की जरूरत आपको नहीं है. हफ्ते में सिर्फ दो से तीन बार अगर आप इसको गर्मी में ले लेते हैं तो इतना आपके लिए काफी है. हां, सर्दी के दिनों में आप इसे पूरी डोज़ में और रोजाना भी आराम से ले सकते हैं.

एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपको यह नुस्खा नहीं आजमाना है. क्योंकि गुड़ चाहे अनप्रोस्ड है, चाहे नेचुरल है या कुछ भी है, आपकी शुगर को बढ़ा सकता है. अगर इसको लेने के बाद आपको कोई भी डिसकंफर्ट होता है तो इसे लेना बंद कर दीजिए.



