How Can I Repel Mosquitoes: घरों के अंदर घुस भी नहीं पाएंगे मच्छर, सो पाएंगे चैन की नींद, अपनाएं ये आसान और कारगर उपाय

How To Get Rid Of Mosquitoes: इन नुस्खों को आजमाकर आप मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं.

खास बातें इस सवाल का जवाब कुछ घरेलू नुस्खों में छुपा है.

अपने घर के आंगन में और घर के भीतर तेज महक वाले पौधे लगाएं.

अजवायन और नीम के धुएं से भी मच्छरों से छुटकारा मिल सकता है.

Ways To Get Rid Of Mosquitoes: आप शाम होने से पहले दरवाजे बंद कर लें, खिड़कियों के पाट लगा दें. घर में ढेरों मच्छर कार्ड जला लें. उसके बाद भी मच्छर कहीं न कहीं से आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और खून पीने का कोई मौका नहीं छोड़ते. इन सब तरीकों से आप मच्छरों की संख्या में कुछ कमी कर सकते हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह घर से दूर नहीं कर सकते हैं और जब आपकी चैन की नींद को मच्छर खराब कर देता है तब एक ही सवाल याद आता है कि इन मच्छरों से छुटकारा कैसे पाया जाए (How To Get Rid Of Mosquitoes). इस सवाल का जवाब कुछ घरेलू नुस्खों में छुपा है. चलिए जानते हैं किन नुस्खों को आजमा कर आप अपने घर को मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं.

मच्छरों को भगाने के कारगर तरीके | Effective Ways To Get Rid Of Mosquitoes