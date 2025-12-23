दादी-नानी का नुस्खा: पेट में भरी गैस को झटपट बाहर निकाल फेंकेगी किचन में रखी ये चीजें, आप भी कर लें ट्राई

दादी-नानी का नुस्खा: क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हमको सर्दी-जुकाम, तेज सिरदर्द या बदन दर्द होता था तो हमारी दादी और नानी हमको तुलसी की चाय या तुलसी का काढ़ा बनाकर दे देती थीं. ये देसी नुस्खे हमको बहुत ही जल्द राहत दे देते थे. शरीर में कहीं चोट लग जाए तो घर में सबसे पहले हल्दी वाला दूध दिया जाता था, जिससे दर्द कम हो सके. वहीं खांसी की समस्या में शहद और अदरक का नुस्खा आज भी उतना ही असरदार माना जाता है. बता दें कि ये ऐसे आसान घरेलू उपाय पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और इनको आज भी लोग अपनाते हैं. पुराने समय में हमारी दादी-नानी भी तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इन नुस्खों को आजमाने की सलाह देती थीं.

बता दें कि आज के समय में भी कई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें सिर्फ दादी-नानी और आप ही नहीं, बल्कि डॉक्टर और साइंस भी उपयोगी मानते हैं. इन नुस्खों में आमतौर पर शहद, फल, नेचुरल तेल और कई जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्दी-खांसी जैसी सामान्य परेशानियों में राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं. इन नुस्खों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनका सेवन सही मात्रा में किया जाए तो ये बहुत उपयोगी साबित होती हैं लेकिन अगर इनका सेवन सही तरीके से ना भी किया जाए तो इनके साइड इफेक्ट बेहद कम होते हैं. हालांकि किसी भी चीज का समय सही मात्रा में करना ही सही होता है. वरना ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं.

धीरे-धीरे लोगों के बीच इन पारंपरिक घरेलू उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और कई नुस्खों को वैज्ञानिक आधार भी मिल चुका है. ऐसे ही कुछ दादी मां के आजमाए हुए और असरदार घरेलू नुस्खों में से एक है सेंधा नमक और नींबू का इस्तेमाल. आपके किचन में पाए जाने वाली ये दोनों ही चीजें आपके बेहद काम की साबित हो सकती हैं.

सेंधा नमक

बात करें सेंधा नमक की तो ये नेचुरल मिनरल्स से भरपूर होता है और इसे आम सफेद नमक की तुलना में ज्यादा फायदेमंद और शुद्ध माना जाता है. इसका सेवन आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. साथ ही अगर सेंधा नमक को नींबू के रस के साथ पानी में मिलाकर पिया जाए, तो इससे गैस की समस्या में भी राहत मिल सकती है. इसका सेवन करने पर डकार आने लगती है और पेट में फंसी गैस निकलने में आसानी होती है. इसके अलावा पेट फूलने यानी ब्लोटिंग की परेशानी में भी यह नुस्खा बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

ध्यान रखें:

जो लोग हार्ट पेशेंट हैं और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऐसे लोगों को कम नमक खाने की सलाह दी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)