रोज पिएं इस चीज का काढ़ा, प्रदूषण से बचने के लिए बनेगा फेफड़ों का सुरक्षा कवच, जानें घर पर कैसे बनाएं

Kadha For Pollution Protection: दिल्ली जैसे शहरों में ठंड के मौसम के साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है. धुंध, धूल, धुआं और जहरीली गैसें हमारे फेफड़ों पर बुरा असर डालती हैं. सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में खराश और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में अगर आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं और प्रदूषण से बचाव करना चाहते हैं, तो एक घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकता है. एक खास काढ़ा जो आपके शरीर को अंदर से सुरक्षा कवच देता है.

यह काढ़ा न सिर्फ फेफड़ों को साफ करता है, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और शरीर को प्रदूषण के असर से लड़ने में सक्षम बनाता है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसके लिए आपको किसी महंगे इंग्रीडिएंट की जरूरत नहीं होती.

काढ़ा बनाने के लिए जरूरी सामग्री:

1 कप पानी

4-5 तुलसी के पत्ते

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

आधा चम्मच हल्दी

आधा चम्मच दालचीनी पाउडर

2 काली मिर्च

1 चम्मच शहद (ठंडा होने के बाद डालें)

काढ़ा बनाने की विधि

सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें.

उसमें तुलसी, अदरक, हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च डालें.

इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें ताकि सभी तत्व अच्छी तरह से घुल जाएं.

गैस बंद करें और काढ़े को छान लें.

जब काढ़ा थोड़ा ठंडा हो जाए, तब उसमें शहद मिलाएं.

फेफड़ों की रक्षा कैसे करता है यह काढ़ा? | How Does this Kadha Protect The Lungs?

तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फेफड़ों को साफ करने में मदद करते हैं.

अदरक सूजन को कम करता है और सांस की नली को खोलता है.

हल्दी में करक्यूमिन होता है जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है.

दालचीनी शरीर को गर्म रखती है और संक्रमण से लड़ती है.

काली मिर्च बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है.

शहद गले को आराम देता है और स्वाद को बेहतर बनाता है.

कब और कैसे पिएं?

इस काढ़े को रोज सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पीना सबसे अच्छा रहता है.

अगर आप बाहर ज्यादा निकलते हैं या प्रदूषण वाले इलाके में रहते हैं, तो दिन में दो बार भी पी सकते हैं.

गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

शहद को कभी गर्म काढ़े में न डालें, इससे उसके गुण नष्ट हो सकते हैं.

प्रदूषण से लड़ने के लिए सिर्फ मास्क पहनना काफी नहीं है. शरीर के अंदर से भी सुरक्षा जरूरी है. यह काढ़ा आपके फेफड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें प्रदूषण के असर से बचाता है. रोजाना इसका सेवन करके आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं और बदलते मौसम में भी सुकून से सांस ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)