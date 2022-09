High Sugar Signs: अगर पैरों पर दिखाई दें ये 6 वार्निंग साइन तो समझ जाएं शरीर में ब्लड शुगर लेवल की हो गई है अति

पैरों पर High Blood Sugar के कुछ संकेत दिखाई देते हैं.

खास बातें हाई ब्लड शुगर लेवल पैर की चोटों के जोखिम को बढ़ाता है.

डायबिटिक में ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण पैरों पर भी दिखाई देते हैं.

यहां डायबिटीज में पैरों पर दिखाई देने वाले कुछ लक्षणों के बारे में जानें.

What Are The 6 Signs Of High Sugar? डायबिटीज में जिनपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वे हैं आपके पैर. हाई ब्लड शुगर लेवल आमतौर पर लीवर और किडनी की समस्या का कारण बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके पैरों में भी समस्या पैदा कर सकते हैं? ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ने से तंत्रिका क्षति, ब्लड सर्कुलेशन की समस्याएं और पैर की चोटों के जोखिम को बढ़ाता है. ऐसे में आपके पैरों का सुन्न होना (Numbness Of Feet) संभव है. डायबिटिक में ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण (Symptoms Of High Blood Sugar In Diabetic) पैरों पर भी दिखाई देते हैं. ये डायबिटीज के वार्निंग साइन हो सकते हैं. एक छोटी सी चोट भी बहुत गंभीर हो सकती है. यहां डायबिटीज में पैरों पर दिखाई देने वाले कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है.

ब्लड शुगर बढ़ने पर पैरों में दिखने वाले लक्षण | Symptoms Seen In Feet When Blood Sugar Rises

सामान्य लक्षण दर्द, जलन, झुनझुनी और पैरों में सुन्नता.

ब्लड फ्लो में बाधा के कारण चोट के उपचार में कठिनाई.

पैर के छाले जो पैर के अंगूठे के नीचे हो सकते हैं.

पैर की विकृति जो पैरों के आकार को बदल देती है.

त्वचा में परिवर्तन जैसे सूखापन, दरारें, एड़ी को नुकसान, स्केलिंग, पैर की उंगलियों के बीच की टूटी हुई त्वचा, छीलना.

अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये कॉलस और कॉर्न अल्सर में बदल सकते हैं.

डायबिटीज में पैर की समस्याओं का खतरा कम करने के उपाय: