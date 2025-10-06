'देसी गर्ल' बालों में लगाती हैं ये 5 आयुर्वेदिक पाउडर, लंबे और घने बालों के लिए आप भी एक बार करें ट्राई

Herbal Powder For Hair Growth And Thickness: आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का प्रयोग कर कई तरह के रोगों को दूर किया जा सकता है.आयुर्वेद में बालों के लिए भी ऐसे कई पौधों का जिक्र है, जो बालों को घना, मजूबत और लंबा बनाने में कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनको बालों में लगाना फायदेमंद साबित होता है और ये बालों को सफेद होने से रोकने में भी सहायत साबित होते हैं.

बालों के लिए सबसे उत्तम आयुर्वेदिक पाउडर (Herbal Powder For Hair Growth And Thickness)

आंवला पाउडर

आंवला बालों को मजबूत और घना बनाता है. इसे बालों पर लगाने से बाल घने तो होते ही हैं, साथ ही काले भी बनें रहते हैं. आंवला पाउडर आप घर में खुद से भी बना सकते हैं या बाजार से भी इसे खरीद सकते हैं.

ब्रिंगराज पाउडर

जिन लोगों को लंबे बाल पसंद हैं, वो ब्रिंगराज का पाउडर अपने बालों पर लगाना शुरू कर दें. इस पाउडर को लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं. साथ ही सफेद बाल भी कम आते हैं

शिकाकाई पाउडर

शिकाकाई पाउडर प्राकृतिक क्लींजर के रूप में काम करता है. इसे बालों पर लगाने से बाल जड़ों से मजबूत बनें रहते हैं. साथ ही उनका टूटना भी बंद हो जाता है. शिकाकाई पाउडर बालों को चमक भी प्रदान करता है.

रीठा पाउडर

बालों को साफ और चमकदार बनाने के लिए रीठा पाउडर भी उत्तम साबित होता है. इसे लगाने से बाल गिरने की समस्या को भी कम किया जा सकता है.

मेथी पाउडर

मेथी बालों को पोषण देने का काम करती है. साथ ही डैंड्रफ को भी कम करने में सहायक साबित होती है. जो लड़कियां डैंड्रफ से परेशान हैं, वो मेथी पाउडर का उपयोग जरूर किया करें.

बालों पर कैसे लगाएं ये पाउडर

ऊपर बताए गए पाउडरों को पानी में घोलकर एक पतला पेस्ट बना लें और बालों पर लगा लें. 15 मिनट बाद पानी से बाल धो लें. आप चाहें तो इन पाउडरों को आपस में मिक्स करके भी बालों में लगा सकते हैं. जैसे मेथी पाउडर के साथ आप शिकाकाई पाउडर मिलकार पेस्ट तैयार कर बालों पर लगा सकते है. इसी तरह से रीठा और ब्रिंगराज का पाउडर भी एक साथ बालों पर लगाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- केमिकल फेस वॉश से चेहरे पर बार-बार हो जाते हैं दाने, तो घर पर रखीं इन चीजों से बनाएं प्राकृतिक फेस वॉश

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)