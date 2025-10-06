केमिकल फेस वॉश से चेहरे पर बार-बार हो जाते हैं दाने, तो घर पर रखीं इन चीजों से बनाएं प्राकृतिक फेस वॉश

Natural Face Wash At Home: कई लोगों की त्वचा काफी संवेदनशील होती है. ऐसे में केमिकल फेस वॉश का इस्तेमाल करते ही उनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो केमिकल फेस वॉश की जगह घर पर रखी प्राकृतिक चीजों से आप अपना फेस वॉश बना सकते हैं. प्राकृतिक चीजों से बना फेस वॉश त्वचा को उत्तम लाभ देगा. साथ ही दानों से आपके चेहरे की रक्षा भी करेंगा. तो आइए जानते हैं, घर पर फेस वॉश बनाने का तरीका.

घर पर कैसे बनाएं फेस वॉश (Natural Face Wash At Home)

ऑयली त्वचा के लिए फेस वॉश

मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पाउडर

2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी

1/4 चम्मच हल्दी पाउडर

गुलाब जल

ऊपर बताई गई चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें. इस पेस्ट को हाथों में लेकर अच्छे से चेहरे पर लगाएं और दो मिनट तक चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करें. फिर पानी से साफ कर लें. ये फेस वॉश लगाने से चेहरे का ऑयली दूर हो जाएगा और चेहरे में ग्लो आ जाएगा. आप चाहे तो एक डब्बी में मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का पाउडर मिक्स करके रख सकती हैं. जब फेस धोने का मन करें इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकती है

2 बड़े चम्मच बेसन

1/4 चम्मच हल्दी पाउडर

गुलाब जल

बेसन में हल्दी मिलाकर फेस वॉश बनाना भी बेहद सरल है. यह फेस वॉश त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है. ऊपर बताई गई चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इससे अपना फेस साफ कर लें.

दानें दूर करने के लिए

अलसी के बीज

गुड़हल

गुलाब जल

अलसी के बीज और गुड़हल का पाउडर मिलाकर ड्राई फेस वॉश बनाएं. अलसी के बीज और गुड़हल को सुखाकर पीस लें. इस पाउडर को एक डब्बी में डाल लें. यह त्वचा को एंटी-एजिंग गुण प्रदान करता है. इसके अलावा आप नीम और तुलसी के पत्तों को पीसकर भी फेस वॉश बना सकते हैं. ये दोनों फेस वॉश त्वचा के दाने और संक्रमण को कम कर सकते हैं.

रूखी त्वचा के लिए फेस वॉश

जिन लोगों की त्वचा रूखी है, वो लोग एलोवेरा जेल में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर फेस वॉश तैयार कर लें. इस फेस वॉश से चेहरे की अच्छी से मसाज करें और फिर पानी से साफ कर लें.

ये भी पढ़ें- बीपी लो होने पर किचन में रखी इन चीजों का कर लें सेवन, कमजोरी और चक्कर की समस्या हो जाएगी दूर

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)