Moringa For Hair Growth: क्या आप भी बालों का झड़ना, पतला होना, डैंड्रफ या समय से पहले सफेद होने की समस्या से परेशान हैं? कई हेयर प्रोडक्ट को लगाने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स? तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको एक ऐसी प्राकृतिक और हर्बल चीज के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है. मोरिंगा जिसे सहजन या ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसमें मौजूद तत्व बालों की हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अब सावल यह है कि बालों के लिए मोरिंगा पाउडर बेहतर है या मोरिंगा जूस? दोनों के फायदे अलग-अलग हैं और उपयोग के आधार पर इनका प्रभाव भी बदल सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं बालों के लिए दोनों में से क्या है ज्यादा बेहतर?

क्या मोरिंगा पाउडर से बाल झड़ना बंद हो जाता है?

मोरिंगा पाउडर के फायदे?

मोरिंगा पाउडर में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. ऐसे में आप इसे स्मूदी में, नारियल पानी में या गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर थोड़ा पाउडर डालकर इसका सेवन कर सकते है. यह न सिर्फ आपके बालों को मजबूत बना सकता है, बल्कि हेयर फॉल को भी कम करने में मदद कर सकता है और अगर आपको पाउडर का स्वाद नहीं पसंद तो आप इसे दही, एलोवीरा जेल या नारियल तेल में मिलाकर बालों पर लगा सकते हैं. आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. यह जल्दी खराब नहीं होता है.

मोरिंगा जूस के फायदे?

मोरिंगा का जूस बालों के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखने में फायदेमंद माना जा सकता है. यह स्कैल्प को अंदर से साफ करके बालों को हेल्दी बनाने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को पाउडर खाना अच्छा नहीं लगता है उनके लिए जूस पीना आसान और बेहतरीन विकल्प है. यह जूस शरीर के पानी का संतुलन ठीक रखते हुए बालों की नमी बनाए रखता है और हाइड्रेशन बढ़ाता है.

क्या है ज्यादा बेहतर?

तो अब सवाल यह उठता है कि बालों के लिए दोनों में से ज्यादा क्या है बेहतर? बालों के लिए दोनों की फायदेमंद हैं अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको मोरिंगा पाउडर पसंद या जूस. एक हेल्दी दिन की शुरुआत के लिए आप नाश्ते में मोरिंगा पाउडर को शामिल कर सकते हैं और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप जूस का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)