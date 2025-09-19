Harad Benefits and Side Effects: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखने में मदद करती हैं. इन्हीं में से एक है हरड़, जिसे हरीतकी भी कहा जाता है. यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल सदियों से पेट की समस्याओं से लेकर त्वचा, बाल और इम्यूनिटी बढ़ाने तक के लिए किया जाता रहा है. लेकिन जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. इसलिए इसे सही मात्रा और सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है.

हरड़ के फायदे (Benefits of Harad)

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद (Beneficial for Digestive System) : हरड़ कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में असरदार है. यह आंतों की सफाई करता है और पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है.

हरड़ कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में असरदार है. यह आंतों की सफाई करता है और पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है. इम्यूनिटी बढ़ाता है : इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाव करते हैं.

इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाव करते हैं. डिटॉक्स करने में मददगार : हरड़ शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसे प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर (Natural Detoxifier) कहा जाता है.

हरड़ शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. इसे प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर (Natural Detoxifier) कहा जाता है. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद: हरड़ का सेवन और इसका लेप त्वचा की झुर्रियों, मुंहासों और संक्रमणों को कम करने में मदद करता है. साथ ही यह बालों को झड़ने से रोकने और उनकी मजबूती बढ़ाने में भी असरदार है.

हरड़ का सेवन और इसका लेप त्वचा की झुर्रियों, मुंहासों और संक्रमणों को कम करने में मदद करता है. साथ ही यह बालों को झड़ने से रोकने और उनकी मजबूती बढ़ाने में भी असरदार है. शुगर और हार्ट पेशेंट के लिए फायदेमंद : रिसर्च के मुताबिक हरड़ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल कम करने और हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है.

Also read: रात में बाएं करवट सोएं या दाएं, कौन सी Sleeping position है Health के लिए बेस्ट, यहां है जवाब...

हरड़ के नुकसान (Side Effects of Harad)

हरड़ का ज्यादा सेवन पेट को साफ करने के बजाय दस्त और कमजोरी की वजह बन सकता है.

बहुत कमजोर, या ज्यादा दुबले-पतले लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, वरना यह कमजोरी और बढ़ा सकता है.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हरड़ का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से दवाइयां ले रहा है तो हरड़ उनके असर को कम कर सकती है, इसलिए बिना एक्सपर्ट की सलाह के इसका सेवन न करें.

हरड़ एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो पेट की समस्याओं, इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के लिए काफी फायदेमंद है. लेकिन इसका सेवन हमेशा सीमित मात्रा में और एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक करना चाहिए. जहां सही मात्रा में हरड़ आपको कई बीमारियों से बचा सकती है, वहीं ज्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)