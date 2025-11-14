विज्ञापन
Gud Ka Pani Benefits: इसमें मौजूद आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और कई तरह के जरूरी मिनरल शरीर को रोगों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि रोजाना गुड़ वाला पानी पीने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं. 

Gud Ka Pani Benefits: सर्दियों के मौसम में गुड़ को खीर, रोटी या चाय के साथ खाना ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने अपने डेली रूटीन में गुड़ वाला पानी शामिल किया है? यह पानी कई गुणों से भरपूर है. ऐसे में अगर आप सुबह खाली पेट या दिन में कभी भी इसे पीते हैं तो शरीर को प्राकृतिक तरीके से कई लाभ पहुंचाए जा सकते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर मौसम में आसानी से बनाया और पिया जा सकता है. इसमें मौजूद आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और कई तरह के जरूरी मिनरल शरीर को रोगों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि रोजाना गुड़ वाला पानी पीने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं. 

क्या गुड़ को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं?

पाचन: गुड़ वाला पानी पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह पेट में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है और पाचन क्रिया को तेज कर सकता है. जिन लोगों को गैस, अपच, या भारीपन की समस्या रहती हैं, उन्हें सुबह गुनगुने पानी के साथ थोड़ा गुड़ मिलाकर जरूर पीना चाहिए. 

इम्यूनिटी: गुड़ में पाए जाने वाले मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतें जैसे सर्दी-खांसी से बचाव करवा सकते हैं. अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो रोजाना गुड़ वाला पानी पीना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है. 

पीरियड्स का दर्द: गुड़ में मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं. गुड़ वाला पानी पीने से पीरियड्स के टाइम पर होने वाले पेट में दर्द, कमजोरी और मूड स्विंग से राहत दिलाने में भी सहायता कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

