कब्ज के लिए कौन सा योग करना चाहिए जिससे पेट साफ रहेगा?

Which Yoga Pose Improves Digestion: बदलता लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, स्ट्रेस और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, कब्ज, खट्टी डकार, पेट फूलना रोज़मर्रा की परेशानी बन चुकी हैं. कई लोग इनके शिकार हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए? यहां हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करेंगे, बल्कि पेट के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करके भोजन के अवशोषण और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाने में सहायता करेंगे. यहां जानें कौन से हैं वो जादुई आसान?

पेट से गैस तुरंत कैसे निकाले योग?

पवनमुक्तासन: यह आसन गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्या में लाभकारी माना जाता है. पवनमुक्तासन पेट की नसों पर हल्का दबाव डालकर पाचन को सक्रिय करता है और आंतों की फंक्शनिंग को बढ़ाने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह आसान फायदेमंद माना जा सकता है.

भुजंगासन: इस आसान को कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है. यह पेट के अंगों को खींचकर उन्हें एक्टिव करता है. नियमित रूप से इसका करने से पाचन रसों के स्राव को बढ़ाया जा सकता है और लिवर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है. पीठ दर्द, साइटिका और श्वसन तंत्र की दिक्कतों से छुटकारा दिलाने वाला यह आसान हर उम्र के लिए वरदान है.

वज्रासन: यह एकमात्र आसन है जिसे भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है. वज्रासन करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और कब्ज, अपच, गैस जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. नियमित रूप से इस आसान का अभ्यास करने और एक निश्चित अवधि के लिए उसी को धारण करने से एसिडिटी, कब्ज और गैस को कम करने में मदद मिलती है.

