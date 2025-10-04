मोटापा कम करने के लिए घी बेस्ट है या ऑलिव ऑयल, जानिए यहां क्या खाएं

How to lose weight : आजकल हर दूसरा आदमी अपने बढ़ते वजन से परेशान है. जिसे कम करने के लिए कोई जिम जा रहा है, तो कोई डाइटिंग कर रहा है. वजन कम करने की इस जर्नी में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या खाएं और क्या न खाएं. अक्सर लोग फैट वाली चीजों से दूर भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ हेल्दी फैट्स आपके वजन कम करने में मदद कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे दो ऐसे ही पॉपुलर ऑप्शंस - घी और ऑलिव ऑयल की, और जानेंगे कि मोटापा कम करने के लिए इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है.

Blood pressure control tips : किन 8 वजहों से बढ़ता है BP, जानिए यहां..वरना पड़ेगा पछताना !

मोटापा कम करने के लिए घी या ऑलिव

वजन कम करने के लिए घी और ऑलिव ऑयल दोनों ही आपकी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से. अगर आप भारतीय खाने के शौकीन हैं और पारंपरिक तरीके से खाना बनाते हैं, तो घी आपके लिए अच्छा है. वहीं, अगर आप हल्के-फुल्के खाने को पसंद करते हैं, तो ऑलिव ऑयल बेहतर है. सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी डाइट में दोनों को शामिल कर सकते हैं - घी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल सैलेड या ड्रेसिंग के लिए.

याद रखें, वजन कम करने के लिए सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा. हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद का कॉम्बिनेशन ही आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा. तो आज ही अपनी डाइट में इन हेल्दी फैट्स को शामिल करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कदम बढ़ाएं...

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)