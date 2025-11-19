Fatima Sana Sheikh eating disorder : बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है. यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बल्कि एक गंभीर बीमारी है जिसे 'बुलिमिया नर्वोसा' (Bulimia Nervosa) कहते हैं. यह एक खतरनाक ईटिंग डिसऑर्डर है, जिससे फातिमा लंबे समय तक जूझती रहीं. फातिमा ने बताया कि उन्हें इस बीमारी की वजह से घंटों तक खाना खाने की आदत पड़ गई थी. वह अकेले में खूब सारा खाना खाती थीं, जिसके बाद उन्हें बहुत गिल्ट होता था.

इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सही समय पर इलाज लिया. इस डिसऑर्डर से निकलने के लिए फातिमा ने अपना दिमाग वर्कआउट में लगाया. इससे वो जितना खाती थीं उतनी कैलोरी बर्न भी कर देती थीं. इससे धीरे-धीरे उनके ओवर ईटिंग की आदत खत्म हुई और वो बाहर निकल पाईं. फतिमा सना शेख की ये स्टोरी दिखाती है कि सिर्फ शरीर की नहीं, दिमागी सेहत का ध्यान रखना भी कितना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी, लक्षण और उपाय

क्या है बुलिमिया - What is bulimia

बुलिमिया एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसका सीधा कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ से होता है. यह बीमारी तब होती है जब कोई इंसान पहले तो बिना कंट्रोल के बहुत ज्यादा खाना खाता है, इस प्रोसेस को 'बिंगिंग' (Binging) कहते हैं.

लेकिन इतना खाने के तुरंत बाद उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगता है, वजन बढ़ने का डर सताता है, और फिर वे उस खाने को शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं. इस प्रोसेस को 'पर्जिंग' (Purging) कहा जाता है. इसमें लोग जानबूझकर उल्टी करते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर गलत दवाइयां (जैसे लैक्सेटिव) लेते हैं.

बुलिमिया बीमारी के लक्षण - Symptoms of bulimia disease

व्यक्ति अकेले में या छिप-छिपकर खाना खाता है, खासकर बहुत ज्यादा मात्रा में.

अक्सर खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम जाना, ताकि उल्टी की जा सके.

हमेशा अपने वजन और बॉडी शेप को लेकर हद से ज्यादा परेशान रहना.

बार-बार उल्टी करने की वजह से दांतों का खराब होना, मसूड़ों में दिक्कत होना या चेहरे-गले के आस-पास सूजन आना.

बीमारी की वजह से दोस्तों और परिवार से दूर रहना या अकेले रहना पसंद करना.

ऐसा महसूस करना कि वह अपने खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें

पनीर, अंडा और चिकन किसमें होता है सबसे ज्यादा Protein?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)