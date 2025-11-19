पनीर, अंडा और चिकन किसमें होता है सबसे ज्यादा Protein?

Paneer, anda aur chicken rich source : हमें अपनी ताकत और मसल्स बनाने के लिए पनीर खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए या फिर चिकन? ये तीनों ही प्रोटीन के जबरदस्त सोर्स हैं, लेकिन जब बात सबसे ज्यादा की आती है, तो रेस में कोई एक ही जीतता है. ऐसे में आइए जानते हैं 100 ग्राम (Which food gives you the most protein per 100 grams ) की खुराक में कौन सा फूड आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन देता है और आपकी बॉडी के लिए कौन है 'प्रोटीन किंग'.

अंडा, चिकन और पनीर में कौन है Protein के मामले में सबसे आगे

फैक्ट्स के हिसाब से, 100 ग्राम के तीनो फूड्स में प्रोटीन की मात्रा कुछ इस तरह होती है:

चिकन ब्रेस्ट (Chicken Breast): करीब 30 से 31 ग्राम प्रोटीन पनीर (Paneer): करीब 18 से 20 ग्राम प्रोटीन अंडा (Egg - 2 बड़े अंडे): करीब 12 से 13 ग्राम प्रोटीन

चिकन में है सबसे ज्यादा प्रोटीन

आंकड़े साफ बताते हैं कि चिकन (खासकर ब्रेस्ट पीस) इस रेस का सीधा-सीधा विजेता है. अगर आप बहुत तेजी से अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं या वजन कम करने के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहते हैं, तो चिकन आपके लिए नंबर 1 है. इसमें फैट बहुत कम होता है और प्रोटीन बहुत ज्यादा.

शाकाहारियों के लिए पनीर

अगर आप शाकाहारी हैं या अंडा-मीट नहीं खाते, तो आपके लिए पनीर बेस्ट सोर्स है पनीर का. 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, जो इसे शाकाहारी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन सोर्स बनाता है. इसके अलावा, इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा है.

अंडा है सस्ता प्रोटीन सोर्स

अंडा भले ही प्रोटीन की मात्रा में तीसरे नंबर पर हो, लेकिन यह प्रोटीन का सबसे सस्ता और आसानी से मिलने वाला सोर्स है. इसे 'कम्प्लीट प्रोटीन' कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसमें वो सभी 9 जरूरी तत्व होते हैं जो शरीर को चाहिए. इसे बनाना भी सबसे आसान है.

देखा जाए तो, तीनों ही फूड्स अच्छे हैं.

अगर आपको सबसे अधिक प्रोटीन चाहिए, तो चिकन खाइए.

अगर आप शाकाहारी हैं और अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो पनीर खाइए.

अगर आप सस्ता और हर रोज खाया जाने वाला कम्प्लीट प्रोटीन चाहते हैं, तो अंडा खाइए.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)