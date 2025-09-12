विज्ञापन

क्या है जापानी वॉकिंग टेक्निक? AIIMS के डॉक्टर ने खोले ऐसे राज, आज से ही शुरू कर देंगे आप

Japanese walking technique: जापानी वॉकिंग टेक्निक यानी इंटरवल वॉकिंग से आप नॉर्मल 10 हजार स्टेप्स से भी ज्यादा फायदा पा सकते हैं. यह वजन घटाने से लेकर हार्ट हेल्थ और अच्छी नींद तक हर चीज के लिए फायदेमंद है.

10 हजार कदम से भी ज्यादा फायदे देती है Japanese Walking, जानें सही तरीका

AIIMS doctor walking tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग घंटों लैपटॉप और मोबाइल पर बैठे रहते हैं. ऐसे में हेल्थ के लिए वॉकिंग सबसे आसान और कारगर तरीका माना जाता है, लेकिन एम्स और हार्वर्ड से ट्रेनिंग पाए डॉक्टर सौरभ सेठी के मुताबिक, सिर्फ वॉक करना ही काफी नहीं, बल्कि सही तरीके से वॉक करना ज्यादा असरदार है. यही वजह है कि उन्होंने अपने वीडियो में जापानी वॉकिंग टेक्निक (Japanese Walking Techn) के बारे में बताया, जिसे अपनाकर आप कम वक्त में ज्यादा हेल्थ बेनिफिट पा सकते हैं.

जापानी वॉक कैसे करते हैं?(What is Japanese Walking Technique?)

  • जापानी वॉक को Interval Walking या Alternate Walk भी कहा जाता है. इसमें वॉकिंग और जॉगिंग को मिलाकर एक पैटर्न फॉलो किया जाता है.
  • शुरुआत 3-5 मिनट नॉर्मल स्पीड वॉक से करें.
  • फिर 3 मिनट नॉर्मल वॉक करें.
  • इसके बाद 3 मिनट ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग करें.
  • इस प्रोसेस को बार-बार दोहराते हुए 30 मिनट वॉक करें.
  • अंत में कूल डाउन करें.
  • डॉक्टर सौरभ सेठी का कहना है कि इस तरह वॉक करना नॉर्मल 10 हजार स्टेप्स चलने से कहीं ज्यादा असरदार है.

क्या है जापानी टहलना (Why Japanese Walking is More Effective?)

इस टेक्निक से कैलोरी बर्न तेजी से होती है. नॉर्मल वॉकिंग में शरीर धीरे-धीरे एक्टिव होता है, जबकि इंटरवल वॉकिंग शरीर को शॉक देती है और मेटाबॉलिज्म तेज करती है. इससे फैट बर्निंग बढ़ जाती है और वेट लॉस भी जल्दी होता है.

जापानी वॉक के फायदे (Benefits of Japanese Walking)

  • डॉक्टर सेठी और रिसर्च स्टडीज के अनुसार, इस तकनीक के फायदे हैं:-
  • ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है.
  • स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.
  • इम्यूनिटी मजबूत होती है.
  • नींद बेहतर आती है.
  • मूड और मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव असर होता है.
  • कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बूस्ट करता है.

अगर आप फिट रहना चाहते हैं और रोजाना वॉक को ज्यादा असरदार बनाना चाहते हैं, तो नॉर्मल वॉक की बजाय जापानी वॉकिंग टेक्निक अपनाइए. बस 30 मिनट रोजाना और आपकी सेहत में दिखेगा जबरदस्त बदलाव.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

