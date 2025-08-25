क्यों चर्चा में है 6-6-6 वॉक? 1 घंटे की वॉक से मिलेगा फिटनेस और एनर्जी का डबल डोज



What is 6 6 6 walk how to improve fitness: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना आसान नहीं है. खराब खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से लोग तेजी से लाइफस्टाइल बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया फिटनेस ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है...6-6-6 वॉकिंग रूटीन. जापानी वॉक, नॉर्डिक वॉक और फार्ट वॉक के बाद अब फिटनेस प्रेमियों में यह नया रूल काफी लोकप्रिय हो रहा है.

क्या है 6-6-6 वॉकिंग रूल? | walking fitness trend

डॉ. के अनुसार, 6-6-6 वॉक रूल बेहद आसान लेकिन असरदार फॉर्मूला है. इसके तहत व्यक्ति को:-

हफ्ते में 6 दिन वॉक करना होता है.

सुबह 6 बजे या शाम 6 बजे वॉक करना होता है.

रोजाना 60 मिनट तक तेज चाल से चलना जरूरी है.

इसमें 6 मिनट का वॉर्म-अप और वॉक के बाद 6 मिनट का कूल-डाउन भी शामिल है. इससे शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार होता है और बाद में रिकवरी भी सही से हो पाती है.

हेल्थ पर 6-6-6 वॉक के फायदे | best walking routine for weight loss

हार्ट और मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद.

मनोवैज्ञानिक के अनुसार, 60 मिनट की वॉक दिल को स्वस्थ बनाती है, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा घटाती है और मांसपेशियों व जोड़ों को मजबूत करती है.

वजन और पाचन पर असर | 6-6-6 walking rule

यह वॉक पाचन को बेहतर करती है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है और वजन कंट्रोल में मदद करती है.

लो-इंपैक्ट कार्डियो | easy fitness routine

6-6-6 वॉक शरीर पर दबाव डाले बिना कैलोरी बर्न करने का शानदार तरीका है. यह फेफड़ों की क्षमता और स्टैमिना बढ़ाने में भी मददगार है.

सुबह और शाम की वॉक में फर्क | healthy lifestyle walk tips

सुबह 6 बजे वॉक: ताजी हवा और धूप से विटामिन D मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं.

शाम 6 बजे वॉक: दिनभर का तनाव कम करती है और नींद की क्वालिटी बेहतर बनाती है.

सही तरीके से कैसे करें वॉक? | 6-6-6 walk

फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉ. के अनुसार, वॉक करते समय शरीर सीधा रखें, कंधे रिलैक्स हों और सिर ऊपर हो. पैरों की चाल हील-टू-टो रखें और स्पीड लगभग 5–6 किमी/घंटा होनी चाहिए. गहरी सांस लें, वॉक से पहले और बाद में पानी जरूर पिएं.

