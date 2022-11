Health Tips: सर्दियों में सुबह जल्दी नहीं खुलती आंख तो इन कारगर तरीकों को आजमाएं टाइम से पहले उठेंगे

How To Wake Up Early: सुबह बिस्तर से उठने की हमारी अनिच्छा तेजी से बढ़ गई है.

Tips To Get Up Early In The Winter: अब जब सर्दी आ गई है, तो सुबह बिस्तर से उठने की हमारी अनिच्छा तेजी से बढ़ गई है. जब हमारा अलार्म बंद हो जाता है तो रजाई में गहरी नींद लेना बहुत आसान होता है और जब हमें पता चलता है कि मुझे उठना चाहिए तो हम लगातार सो रहे होते हैं. इस बुरी आदत पर अंकुश लगाने के प्रयास में यहां कुछ कारगर तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप सर्दियों में भी जल्दी उठने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि लगातार बढ़ती ठंड हमें सुबह कंबल या रजाई में दुबके रहने को मजबूर करती है और लोग अपने जागने के टाइम को मिस कर देते हैं.

सर्दियों में सुबह जल्दी कैसे उठें? How To Wake Up Early In Winter